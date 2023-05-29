29 мая 2023

В пермской деревне за 70 млн продают отель с банкетным залом и джакузи

© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, плавание, бассейн, джакузи
В гостинице имеется бассейн с джакузи Фото:

В деревне Якунчики Пермского края продается действующий отель с банкетным залом, а также бассейном с джакузи. Цена объекта — 70 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость».

«В Якунчиках рядом с Южным обходом Перми продается отель с банкетным залом, рассчитанным на 150 человек. Есть сауна с бассейном с джакузи, раздевалкой, зоной отдыха и парилкой. В гостинице есть пять номеров на втором этаже и еще шесть номеров на третьем этаже. Цена — 70 млн рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что в стоимость бизнеса также входят два земельных участка, которые разрешено использовать для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания транспорта. Продавец готов рассмотреть возможность обмена отеля на жилую недвижимость и автотехнику.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Стоимость бизнеса — 38 млн рублей.

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В деревне Якунчики Пермского края продается действующий отель с банкетным залом, а также бассейном с джакузи. Цена объекта — 70 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость». «В Якунчиках рядом с Южным обходом Перми продается отель с банкетным залом, рассчитанным на 150 человек. Есть сауна с бассейном с джакузи, раздевалкой, зоной отдыха и парилкой. В гостинице есть пять номеров на втором этаже и еще шесть номеров на третьем этаже. Цена — 70 млн рублей», — сообщается в объявлении. Уточняется, что в стоимость бизнеса также входят два земельных участка, которые разрешено использовать для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания транспорта. Продавец готов рассмотреть возможность обмена отеля на жилую недвижимость и автотехнику. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Стоимость бизнеса — 38 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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