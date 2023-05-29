В пермской деревне за 70 млн продают отель с банкетным залом и джакузи

В гостинице имеется бассейн с джакузи Фото: Размик Закарян © URA.RU

В деревне Якунчики Пермского края продается действующий отель с банкетным залом, а также бассейном с джакузи. Цена объекта — 70 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте «Авито» в разделе «Коммерческая недвижимость».

«В Якунчиках рядом с Южным обходом Перми продается отель с банкетным залом, рассчитанным на 150 человек. Есть сауна с бассейном с джакузи, раздевалкой, зоной отдыха и парилкой. В гостинице есть пять номеров на втором этаже и еще шесть номеров на третьем этаже. Цена — 70 млн рублей», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что в стоимость бизнеса также входят два земельных участка, которые разрешено использовать для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания транспорта. Продавец готов рассмотреть возможность обмена отеля на жилую недвижимость и автотехнику.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Стоимость бизнеса — 38 млн рублей.