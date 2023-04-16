16 апреля 2023
15 апреля 2023

В центре Перми за 38 млн рублей продается действующий отель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, сон, номер отеля, отель, релакс, двухспальная кровать
Отель рассчитан на девять номеров различной степени комфортности (архивное фото) Фото:

В Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Цена объекта — 38 млн рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито».

«В продаже привлекательное помещение в историческом центре Перми, улица Советская, 40. Вблизи расположены театр оперы и балета, дом Мешкова, пермская галерея, набережная города, речной вокзал, а также администрация города и ЦУМ. Цена — 38 млн рублей. Управление бизнесом оформлено на отдельное юридическое лицо», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что здание отеля было построено в 2006 году. Внутри расположены пункт охраны, номера с санузлами. Также имеются конференц-зал, укомплектованная кухня и хозяйственный блок. Продавец готов организовать показы по предварительной договоренности.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Владелец бизнеса, уверяет, что он приносит ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей.

Отель рассчитан на девять номеров
Отель рассчитан на девять номеров
Фото:
У отеля есть собственная база постоянных клиентов
У отеля есть собственная база постоянных клиентов
Фото:
Номера отеля расположены на двух этажах
Номера отеля расположены на двух этажах
Фото:

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В Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Цена объекта — 38 млн рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито». «В продаже привлекательное помещение в историческом центре Перми, улица Советская, 40. Вблизи расположены театр оперы и балета, дом Мешкова, пермская галерея, набережная города, речной вокзал, а также администрация города и ЦУМ. Цена — 38 млн рублей. Управление бизнесом оформлено на отдельное юридическое лицо», — сообщается в объявлении. Уточняется, что здание отеля было построено в 2006 году. Внутри расположены пункт охраны, номера с санузлами. Также имеются конференц-зал, укомплектованная кухня и хозяйственный блок. Продавец готов организовать показы по предварительной договоренности. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Владелец бизнеса, уверяет, что он приносит ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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