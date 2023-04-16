В центре Перми за 38 млн рублей продается действующий отель. Фото

17 апреля 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Отель рассчитан на девять номеров различной степени комфортности (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Цена объекта — 38 млн рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито». «В продаже привлекательное помещение в историческом центре Перми, улица Советская, 40. Вблизи расположены театр оперы и балета, дом Мешкова, пермская галерея, набережная города, речной вокзал, а также администрация города и ЦУМ. Цена — 38 млн рублей. Управление бизнесом оформлено на отдельное юридическое лицо», — сообщается в объявлении. Уточняется, что здание отеля было построено в 2006 году. Внутри расположены пункт охраны, номера с санузлами. Также имеются конференц-зал, укомплектованная кухня и хозяйственный блок. Продавец готов организовать показы по предварительной договоренности. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Владелец бизнеса, уверяет, что он приносит ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей. Отель рассчитан на девять номеров Фото: сайт «Авито» У отеля есть собственная база постоянных клиентов Фото: сайт «Авито» Номера отеля расположены на двух этажах Фото: сайт «Авито»

В Ленинском районе Перми продается действующий трехзвездочный отель Vicont, рассчитанный на девять номеров различной степени комфортности. Цена объекта — 38 млн рублей, сообщается в объявлении, размещенном на сайте «Авито». «В продаже привлекательное помещение в историческом центре Перми, улица Советская, 40. Вблизи расположены театр оперы и балета, дом Мешкова, пермская галерея, набережная города, речной вокзал, а также администрация города и ЦУМ. Цена — 38 млн рублей. Управление бизнесом оформлено на отдельное юридическое лицо», — сообщается в объявлении. Уточняется, что здание отеля было построено в 2006 году. Внутри расположены пункт охраны, номера с санузлами. Также имеются конференц-зал, укомплектованная кухня и хозяйственный блок. Продавец готов организовать показы по предварительной договоренности. Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми продается отель, рассчитанный на пять номеров. Владелец бизнеса, уверяет, что он приносит ежемесячный доход в размере 200 тысяч рублей.