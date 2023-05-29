Baza: неизвестный заминировал свердловские школы от лица «Мужского государства»*

30 мая 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

В свердловские школы и управление МЧС пришло сообщение о минировании от «Мужского государства»* Фото: Анна Майорова © URA.RU Неизвестный заминировал школы и управление МЧС по Свердловской области от лица основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова. Письма с угрозами получили учебные заведения по всей стране. «Неизвестный заминировал „все школы России“ от лица Владислава Позднякова. Из-за угрозы пришлось обследовать сотни учебных заведений по всей стране. Письмо с угрозами пришло утром 29 мая. Среди адресатов были указаны управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, Свердловской и Томской области. После угроз сотрудники полиции обследовали сотни школ в разных регионах России. Никаких опасных предметов найдено не было», — пишет telegram-канал Baza. Автором письма был указан лидер «Мужского государства»* Владислав Поздняков, который пригрозил взорвать и захватить школы с помощью боевиков. «Я Владислав Поздняков ака „Cоздатель мужского государства“* я являюсь агентом СБУ и полностью подчиняюсь украинским властям», — говорится в письме. «Мужское государство» — российское экстремистское мужское движение, декларирующее идеи патриархата, расизма и национализма. Создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в «ВКонтакте». Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. Признано экстремистским и запрещено на территории России 18 октября 2021 года решением Нижегородского областного суда. *организация признана экстремистской в России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Неизвестный заминировал школы и управление МЧС по Свердловской области от лица основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова. Письма с угрозами получили учебные заведения по всей стране. «Неизвестный заминировал „все школы России“ от лица Владислава Позднякова. Из-за угрозы пришлось обследовать сотни учебных заведений по всей стране. Письмо с угрозами пришло утром 29 мая. Среди адресатов были указаны управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, Свердловской и Томской области. После угроз сотрудники полиции обследовали сотни школ в разных регионах России. Никаких опасных предметов найдено не было», — пишет telegram-канал Baza. Автором письма был указан лидер «Мужского государства»* Владислав Поздняков, который пригрозил взорвать и захватить школы с помощью боевиков. «Я Владислав Поздняков ака „Cоздатель мужского государства“* я являюсь агентом СБУ и полностью подчиняюсь украинским властям», — говорится в письме. «Мужское государство» — российское экстремистское мужское движение, декларирующее идеи патриархата, расизма и национализма. Создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в «ВКонтакте». Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. Признано экстремистским и запрещено на территории России 18 октября 2021 года решением Нижегородского областного суда. *организация признана экстремистской в России