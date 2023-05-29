29 мая 2023

Baza: неизвестный заминировал свердловские школы от лица «Мужского государства»*

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Учебная пожарная эвакуация в школах Екатеринбурга, гимназия, школьная форма, школа, школьники, образование, школьное образование
В свердловские школы и управление МЧС пришло сообщение о минировании от  «Мужского государства»* Фото:

Неизвестный заминировал школы и управление МЧС по Свердловской области от лица основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова. Письма с угрозами получили учебные заведения по всей стране.

«Неизвестный заминировал „все школы России“ от лица Владислава Позднякова. Из-за угрозы пришлось обследовать сотни учебных заведений по всей стране. Письмо с угрозами пришло утром 29 мая. Среди адресатов были указаны управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, Свердловской и Томской области. После угроз сотрудники полиции обследовали сотни школ в разных регионах России. Никаких опасных предметов найдено не было», — пишет telegram-канал Baza.

Автором письма был указан лидер «Мужского государства»* Владислав Поздняков, который пригрозил взорвать и захватить школы с помощью боевиков. «Я Владислав Поздняков ака „Cоздатель мужского государства“* я являюсь агентом СБУ и полностью подчиняюсь украинским властям», — говорится в письме.

«Мужское государство» — российское экстремистское мужское движение, декларирующее идеи патриархата, расизма и национализма. Создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в «ВКонтакте». Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. Признано экстремистским и запрещено на территории России 18 октября 2021 года решением Нижегородского областного суда.

*организация признана экстремистской в России

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Неизвестный заминировал школы и управление МЧС по Свердловской области от лица основателя «Мужского государства»* Владислава Позднякова. Письма с угрозами получили учебные заведения по всей стране. «Неизвестный заминировал „все школы России“ от лица Владислава Позднякова. Из-за угрозы пришлось обследовать сотни учебных заведений по всей стране. Письмо с угрозами пришло утром 29 мая. Среди адресатов были указаны управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, Свердловской и Томской области. После угроз сотрудники полиции обследовали сотни школ в разных регионах России. Никаких опасных предметов найдено не было», — пишет telegram-канал Baza. Автором письма был указан лидер «Мужского государства»* Владислав Поздняков, который пригрозил взорвать и захватить школы с помощью боевиков. «Я Владислав Поздняков ака „Cоздатель мужского государства“* я являюсь агентом СБУ и полностью подчиняюсь украинским властям», — говорится в письме. «Мужское государство» — российское экстремистское мужское движение, декларирующее идеи патриархата, расизма и национализма. Создано Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в «ВКонтакте». Участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. Признано экстремистским и запрещено на территории России 18 октября 2021 года решением Нижегородского областного суда. *организация признана экстремистской в России
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© Служба новостей «URA.RU»
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