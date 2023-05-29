Директора курганской школы неожиданно уволили в период проведения ЕГЭ

30 мая 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Директор Целинной школы освобождена от должности Фото: Московец Илья © URA.RU Директор школы села Целинное Курганской области Елена Фаткуллина уволена в период проведения экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации округа. В школе информацию подтвердили. «Директора Целинной школы Елену Фаткуллину уволили без отработки в период проведения экзаменов в школе. Это для всего коллектива стало неожиданностью. Фаткуллина руководила школой почти десять лет», — рассказал источник агентству. В приемной Целинной школы URA.RU сообщили, что Елена Ивановна Фаткуллина больше не работает в образовательной организации. «Согласно приказу она уволилась по собственному желанию. Исполняющий обязанности директора пока не назначен», — сообщили в школе. Заместитель главы Целинного района по вопросам социальной сферы Елена Гарипова комментировать ситуацию оперативно отказалась. URA.RU направило в администрацию округа официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе проводился масштабный ремонт социальных объектов, в том числе трех школ. В феврале 2023 года с поста главы округа внезапно уволился Александр Сытов, его работой заинтересовались силовики. По данным источника, вопросы к Сытову возникли по закупкам угля и ремонту школы. В марте заместители губернатора приезжали с проверкой соцобъектов в округ. Кроме того, один из подрядчиков отсудил у Целинной школы больше 280 тысяч рублей за установку узла учета тепловой энергии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор школы села Целинное Курганской области Елена Фаткуллина уволена в период проведения экзаменов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации округа. В школе информацию подтвердили. «Директора Целинной школы Елену Фаткуллину уволили без отработки в период проведения экзаменов в школе. Это для всего коллектива стало неожиданностью. Фаткуллина руководила школой почти десять лет», — рассказал источник агентству. В приемной Целинной школы URA.RU сообщили, что Елена Ивановна Фаткуллина больше не работает в образовательной организации. «Согласно приказу она уволилась по собственному желанию. Исполняющий обязанности директора пока не назначен», — сообщили в школе. Заместитель главы Целинного района по вопросам социальной сферы Елена Гарипова комментировать ситуацию оперативно отказалась. URA.RU направило в администрацию округа официальный запрос, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Целинном округе проводился масштабный ремонт социальных объектов, в том числе трех школ. В феврале 2023 года с поста главы округа внезапно уволился Александр Сытов, его работой заинтересовались силовики. По данным источника, вопросы к Сытову возникли по закупкам угля и ремонту школы. В марте заместители губернатора приезжали с проверкой соцобъектов в округ. Кроме того, один из подрядчиков отсудил у Целинной школы больше 280 тысяч рублей за установку узла учета тепловой энергии.