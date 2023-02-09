В курганском правительстве обсуждают уход экс-главы Целинного округа

После ухода с поста Александр Сытов занялся своим здоровьем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском правительстве разочаровались в экс-главе Целинного округа Александре Сытове из-за того, что силовики подозревают его в финансовых махинациях. Его считали частью команды губернатора Вадима Шумкова и возлагали на него большие надежды. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к муниципальной политике.

«Он был образцом „очеловеченного“ чиновника. Но то, что вскрывается силовиками, выглядит странно. Оперативники сейчас проверяют закупки угля в округе и ремонт школы. Губернатор крайне негативно оценивает все манипуляции, которые могут отразиться на качестве ремонта объектов, где учатся дети», — отмечают инсайдеры. По их словам, безопасность детей должна быть приоритетом для любого главы муниципалитетов. За нарушение этого правила главы будут наказываться.

Дозвониться до самого Сытова не удалось. Как отмечают инсайдеры, сейчас он проходит лечение, поэтому не отвечает на звонки, поскольку находится на процедурах. Также запрос по этой теме направлен в пресс-службу правительства области. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что 7 февраля Александр Сытов досрочно сложил полномочия главы Целинного округа. Официальной причиной ухода он назвал проблемы со здоровьем. Накануне его отставки также стало известно, что котельные округа в середине января топили зерном вместо угля.