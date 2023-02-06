В курганском округе мэр внезапно ушел в отставку

Александр Сытов покидает пост главы Целинного округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе Курганской области с поста главы муниципалитета ушел Александр Сытов. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к муниципальной политике.

«Дума приняла отставку Сытова на последнем заседании, которое проходило 7 февраля. По официальной версии, он уходит из администрации по состоянию здоровья. Внешних предпосылок к его срочному уходу не было: он до последнего проводил встречи с жителями, ездил в Курган на областные мероприятия. Что-то тут не так», — говорит инсайдер.

Представители администрации округа подтвердили информации в своей группе соцсети «ВКонтакте» «Депутаты Думы Целинного муниципального округа досрочно прекратили полномочия главы округа Александра Владимировича Сытова. Накануне глава подал заявление об отставке по собственному желанию по состоянию здоровья», — указано в группе. Временно исполнять обязанности руководителя округа будет зам Сытова — Людмила Акулова.

Получить комментарий от самого Сытова не удалось. По словам сотрудника приемной администрации, он находится на мероприятии.

Ранее URA.RU писало, что Сытов был назначен на пост главы района в ноябре 2020 года. До этого он исполнял обязанности главы района с 27 июля. Тогда большинство депутатов проголосовали за отставку предыдущего главы района Ивана Светличного.