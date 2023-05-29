29 мая 2023
28 мая 2023

Полиция ХМАО запретила водителям выезжать на трассу из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
Полиция запретила выезжать на трассу, ведущую из Нижневартовска в Радужный Фото:

В ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу, ведущую из Нижневартовска в Радужный. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.

«Наблюдается сильное задымление из-за лесных пожаров на автодороге, соединяющей Нижневартовск и Радужный. Принято решение временно ограничить движение на участке, ведущем в село Большетархово», — сообщили в ведомстве.

Сколько продлится ограничение, в полиции не сказали. Все будет зависеть от пожароопасной обстановки. По сообщению департамента недропользования, на территории округа на 9 часов утра в ХМАО действовало девять лесных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Пожар был ликвидирован в двух километрах от поселения Половинка.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу, ведущую из Нижневартовска в Радужный. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД. «Наблюдается сильное задымление из-за лесных пожаров на автодороге, соединяющей Нижневартовск и Радужный. Принято решение временно ограничить движение на участке, ведущем в село Большетархово», — сообщили в ведомстве. Сколько продлится ограничение, в полиции не сказали. Все будет зависеть от пожароопасной обстановки. По сообщению департамента недропользования, на территории округа на 9 часов утра в ХМАО действовало девять лесных пожаров. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Пожар был ликвидирован в двух километрах от поселения Половинка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...