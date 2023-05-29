Полиция ХМАО запретила водителям выезжать на трассу из-за пожаров

В ХМАО полиция запретила водителям выезжать на трассу, ведущую из Нижневартовска в Радужный. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Наблюдается сильное задымление из-за лесных пожаров на автодороге, соединяющей Нижневартовск и Радужный. Принято решение временно ограничить движение на участке, ведущем в село Большетархово», — сообщили в ведомстве.
Сколько продлится ограничение, в полиции не сказали. Все будет зависеть от пожароопасной обстановки. По сообщению департамента недропользования, на территории округа на 9 часов утра в ХМАО действовало девять лесных пожаров.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар, надвигающийся на деревню. Пожар был ликвидирован в двух километрах от поселения Половинка.
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