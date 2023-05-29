В ХМАО жители помогли спецслужбам остановить пожар надвигающийся на деревню

В ХМАО добровольцы совместно со спецслужбами округа вышли на борьбу с природным пожаром, который угрожал поселению в Кондинском районе. Информация об этом была опубликована в официальном telegram-канале окружных властей.
«Совместными усилиями базы авиационной охраны лесов, Центроспас-Югория, МЧС, администрации Кондинского района и добровольцами удалось остановить распространения огня вблизи населенного пункта Половинка. Удаление составляет два километра», — сообщил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.
Утром летчики совершили дежурный облет очага возгорания и следов продолжения пожара не обнаружено. Всего же за последние сутки в округе действовало 18 пожаров. Половина из них уже потушена. Основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнем.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО горят сотни гектаров лесов и заповедник. В округе природные пожары бушуют на площади полторы тысячи гектаров.
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