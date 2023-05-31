В Тюменском районе несколько дней подряд отключают электричество

Жители поселка Московский пожаловались на регулярные отключения электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Московский Тюменского района несколько дней подряд на 12 часов отключают электричество из-за работ, которые проводит компания «Россети Тюмень». Об этом URA.RU рассказали местные жители, обратившиеся в редакцию.

«Мы живем в п. Московский 15 лет. Этим летом кругом бушуют пожары, стоит засуха. Губернатором введен режим ЧС, а у нас три дня подряд на 12 часов отключают электричество. Насосы не работают. Случись пожар, нам нечем будет тушить, воды ведь тоже нет! А мы живем у леса», — сообщила URA.RU одна из жительниц поселка Московский.

В пресс-службе АО «Россети Тюмень» агентству сообщили, что электричество в поселке Московский отключали из-за работ по присоединению к инженерным сетям новых многоквартирных домов. Местных жителей об этом предупредили.

«Распределительные сети, эксплуатируемые компанией „Россети Тюмень“, обеспечивают электроснабжение порядка 30% территории поселка Московский. 29 и 30 мая в пределах ответственности энергокомпании вводилось временное ограничение подачи электроэнергии для осуществления работ по технологическому присоединению новых многоквартирных домов. Локальное обесточение потребителей необходимо для безопасности персонала и соблюдения установленных норм охраны труда. Уведомления в полном соответствии с действующим законодательством были своевременно направлены в администрацию муниципального образования и гарантирующему поставщику („Газпром энергосбыт Тюмень“)», — пояснили URA.RU в пресс-службе компании.