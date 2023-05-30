Мишустин оценил темпы восстановления новых регионов

В Москве в координационном центре правительства прошло заседание по вопросам развития четырех новых регионов. Подробности развития новых регионов рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания. По его словам, темпы восстановления неплохие.
«Сегодня мы подробно обсудим дальнейшее развитие Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей — с учетом задач, которые перед нами поставил президент», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит
Мишустин рассказал о важнейших показателях, которых Россия уже достигла в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Среди них он отметил:
- восстановлены свыше 1 500 многоквартирных домов, почти 1 700 объектов жилищно-коммунального хозяйства, около 4 500 — в энергетике, а также практически 800 социально значимых учреждений;
- Россия привела в порядок более 800 километров автомобильных дорог, также были восстановлены 18 мостов;
- около 1,6 миллиона жителей новых регионов стали получать пенсию, почти 1,5 миллиона оформили социальные выплаты;
- российские паспорта получили почти 1,5 миллиона жителей новых регионов.
Премьер-министр России отметил, что темпы восстановления новых регионов неплохие, их нельзя сбавлять. «Впереди еще много работы», — подчеркнул Мишустин, его слова приводит
Новые регионы вошли в состав России осенью 2022 года в результате референдумов. Тогда большинство жителей проголосовало за присоединение к РФ.
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