В Челябинске стоимость кондиционера без установки доходит до 208 тысяч рублей

В Челябинске цены на дешевые кондиционеры отличаются в 13 раз от дорогих

Минимальная стоимость кондиционера с установкой ровна 21 тысячи рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинске самый дорогой кондиционер для квартиры стоит 207 950 рублей. Систему с такой ценой можно встретить в компании «Климатика». В подборку URA.RU самых дорогих и бюджетных кондиционеров из челябинских магазинов попал агрегат и за 15 088 рублей.

За 141 тысячу рублей выставлена система японской марки для комнат до 35 квадратных метров в магазине «Имир». Там же продается самый бюджетный из настенных кондиционеров для комнат до 25 квадратных метров за 15 088 рублей. В компании «Альфа-Климат» кондиционеры на 25 квадратных метров стоят от 18 тысяч до 21 тысячи рублей. Стоимость для помещений до 35 квадратных метров начинается от 28 500 тысяч рублей и заканчивается 39 тысячами рублей.

Сервис «СплитМонтаж» предоставляет кондиционеры от 19 955 рублей до 56 400 рублей (на 25 кв. м). Цена для комнат больше — от 23 970 рублей до 58 тысяч рублей. В компании «Климатика» стоимость начинается от 20 350 рублей (25 кв. м) и 26 800 (35 кв. м). Там же максимальная цена доходит до 207 950 рублей (25 кв. м) и 146 200 рублей (35 кв. м.). Компания «ОВК Альянс» предлагает системы от 20 500 рублей (25 кв. м) и 28 200 рублей (35 кв. м). Стоимость там достигает 50 596 рублей (25 кв. м) и 71 000 рублей (35 кв. м).

В компании «Индустрия комфорта» систему можно приобрести за 21 900 рублей (25 кв. м) и 21 990 рублей (35 кв. м). Максимальная стоимость в магазине — 45 000 (25 кв. м) и 46 490 рублей. Там URA.RU отметили, что на цену в основном влияют шумоподавление, контроль температуры, система фильтрации, дизайн и бренд. Мощность кондиционеров за минимальную и максимальную стоимость может быть одинаковой.

В фирме «Климат Чел» установка включена в стоимость системы. Кондиционеры до 25 квадратных метров «под ключ» обойдутся от 32 тысяч до 53 тысяч рублей. Мощностью больше — от 35 500 до 55 тысяч рублей.

Одна установка кондиционера стоит от шести тысяч рублей в «СплитМонтаж». За 7 500 рублей систему установят в компаниях «Климат-лайн» и «Контроль климат». От девяти тысяч рублей начинаются цены в фирмах «Индустрия комфорта», «Климатика» и «АльфаКлимат». Компания «ОВК Альянс» устанавливает системы за 10 тысяч рублей, а «АфинаКлимат» берет минимум 11 тысяч рублей.