Пермяков зовут собирать арбузы в Южной Корее за зарплату в 250 тысяч

30 мая 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В сезон за сбор арбузов обещают повышенный заработок Фото: Илья Московец © URA.RU Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков арбузов в Южной Корее. Работать необходимо вахтовым методом. Уровень предлагаемой заработной платы — 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Работа вахтой в Южной Корее для жителей регионов РФ, в том числе Пермского края. Обязанности — сбор арбузов, погрузка. Повышенный заработок в сезон. Средняя зарплата в переводе на российские деньги — 250 тысяч рублей в месяц. Предоставляются питание и проживание в общежитии», — сообщается в описании вакансии. В объявлении также указано, что для трудоустройства не требуются опыт работы и знание языка, необходим лишь заграничный паспорт. Срок пребывания в Южной Корее составляет от трех месяцев до двух лет. Трудиться необходимо 5-6 дней в неделю, рабочая смена длится от 10 до 12 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Нидерландах. Там необходимо трудиться сборщиками клубники в теплицах за зарплату в 230 тысяч рублей.

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков арбузов в Южной Корее. Работать необходимо вахтовым методом. Уровень предлагаемой заработной платы — 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Работа вахтой в Южной Корее для жителей регионов РФ, в том числе Пермского края. Обязанности — сбор арбузов, погрузка. Повышенный заработок в сезон. Средняя зарплата в переводе на российские деньги — 250 тысяч рублей в месяц. Предоставляются питание и проживание в общежитии», — сообщается в описании вакансии. В объявлении также указано, что для трудоустройства не требуются опыт работы и знание языка, необходим лишь заграничный паспорт. Срок пребывания в Южной Корее составляет от трех месяцев до двух лет. Трудиться необходимо 5-6 дней в неделю, рабочая смена длится от 10 до 12 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Нидерландах. Там необходимо трудиться сборщиками клубники в теплицах за зарплату в 230 тысяч рублей.