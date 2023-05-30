Пермяков зовут собирать арбузы в Южной Корее за зарплату в 250 тысяч

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Клипарт. Магнитогорск, продукты, арбузы, лето, цветы, еда
В сезон за сбор арбузов обещают повышенный заработок Фото:

Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков арбузов в Южной Корее. Работать необходимо вахтовым методом. Уровень предлагаемой заработной платы — 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии».

«Работа вахтой в Южной Корее для жителей регионов РФ, в том числе Пермского края. Обязанности — сбор арбузов, погрузка. Повышенный заработок в сезон. Средняя зарплата в переводе на российские деньги — 250 тысяч рублей в месяц. Предоставляются питание и проживание в общежитии», — сообщается в описании вакансии.

В объявлении также указано, что для трудоустройства не требуются опыт работы и знание языка, необходим лишь заграничный паспорт. Срок пребывания в Южной Корее составляет от трех месяцев до двух лет. Трудиться необходимо 5-6 дней в неделю, рабочая смена длится от 10 до 12 часов.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Нидерландах. Там необходимо трудиться сборщиками клубники в теплицах за зарплату в 230 тысяч рублей.

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Ищущим работу жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям сборщиков арбузов в Южной Корее. Работать необходимо вахтовым методом. Уровень предлагаемой заработной платы — 250 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление размещено на сайте «Авито» в разделе «Вакансии». «Работа вахтой в Южной Корее для жителей регионов РФ, в том числе Пермского края. Обязанности — сбор арбузов, погрузка. Повышенный заработок в сезон. Средняя зарплата в переводе на российские деньги — 250 тысяч рублей в месяц. Предоставляются питание и проживание в общежитии», — сообщается в описании вакансии. В объявлении также указано, что для трудоустройства не требуются опыт работы и знание языка, необходим лишь заграничный паспорт. Срок пребывания в Южной Корее составляет от трех месяцев до двух лет. Трудиться необходимо 5-6 дней в неделю, рабочая смена длится от 10 до 12 часов. Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом в Нидерландах. Там необходимо трудиться сборщиками клубники в теплицах за зарплату в 230 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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