31 мая 2023

Политолог объяснил, почему президент Сербии Вучич советуется с Западом по Косово

Политолог Топорнин: Запад обладает большими возможностями решить кризис в Косово, чем Россия
© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, stock, Александр Вучич
Александар Вучич сначала провел встречу с западными послами, а затем с российским и китайским Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Россия и Китай не обладают нужными инструментами для урегулирования конфликта в Косово, поэтому президент Сербии Александар Вучич старается повлиять на Приштину через западные страны. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

«Ни Россия, ни Китай не обладают инструментами урегулирования Косовского кризиса. Дело в том, что на территории Косова находится миссия Европейского Союза, которая является ответственной за урегулирование территориального спора. Понятно, что там и натовские подразделения присутствуют, как миротворческий контингент. У стран Запада, в первую очередь у европейских государств и США намного больше практических возможностей решить этот кризис», — сказал Николай Топорнин.

«Албанские власти ни Россию, ни Китай не слушают. Они прислушиваются к тому, что скажут в Вашингтоне и Брюсселе. Надо понимать, что мы от Белграда находимся в нескольких тысячах километров. Тем более, у России с Косово даже дипотношений нет», — уточнил специалист.

Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Александар Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба. После этого глава Сербии анонсировал встречу с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. После этого он провел переговоры с представителями РФ и Китая.

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Россия и Китай не обладают нужными инструментами для урегулирования конфликта в Косово, поэтому президент Сербии Александар Вучич старается повлиять на Приштину через западные страны. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Ни Россия, ни Китай не обладают инструментами урегулирования Косовского кризиса. Дело в том, что на территории Косова находится миссия Европейского Союза, которая является ответственной за урегулирование территориального спора. Понятно, что там и натовские подразделения присутствуют, как миротворческий контингент. У стран Запада, в первую очередь у европейских государств и США намного больше практических возможностей решить этот кризис», — сказал Николай Топорнин. «Албанские власти ни Россию, ни Китай не слушают. Они прислушиваются к тому, что скажут в Вашингтоне и Брюсселе. Надо понимать, что мы от Белграда находимся в нескольких тысячах километров. Тем более, у России с Косово даже дипотношений нет», — уточнил специалист. Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Александар Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба. После этого глава Сербии анонсировал встречу с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. После этого он провел переговоры с представителями РФ и Китая.
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