Политолог объяснил, почему президент Сербии Вучич советуется с Западом по Косово

Политолог Топорнин: Запад обладает большими возможностями решить кризис в Косово, чем Россия

01 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Александар Вучич сначала провел встречу с западными послами, а затем с российским и китайским Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Россия и Китай не обладают нужными инструментами для урегулирования конфликта в Косово, поэтому президент Сербии Александар Вучич старается повлиять на Приштину через западные страны. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Ни Россия, ни Китай не обладают инструментами урегулирования Косовского кризиса. Дело в том, что на территории Косова находится миссия Европейского Союза, которая является ответственной за урегулирование территориального спора. Понятно, что там и натовские подразделения присутствуют, как миротворческий контингент. У стран Запада, в первую очередь у европейских государств и США намного больше практических возможностей решить этот кризис», — сказал Николай Топорнин. «Албанские власти ни Россию, ни Китай не слушают. Они прислушиваются к тому, что скажут в Вашингтоне и Брюсселе. Надо понимать, что мы от Белграда находимся в нескольких тысячах километров. Тем более, у России с Косово даже дипотношений нет», — уточнил специалист. Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Александар Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба. После этого глава Сербии анонсировал встречу с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. После этого он провел переговоры с представителями РФ и Китая. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Китай не обладают нужными инструментами для урегулирования конфликта в Косово, поэтому президент Сербии Александар Вучич старается повлиять на Приштину через западные страны. Такое объяснение в разговоре с URA.RU дал политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Ни Россия, ни Китай не обладают инструментами урегулирования Косовского кризиса. Дело в том, что на территории Косова находится миссия Европейского Союза, которая является ответственной за урегулирование территориального спора. Понятно, что там и натовские подразделения присутствуют, как миротворческий контингент. У стран Запада, в первую очередь у европейских государств и США намного больше практических возможностей решить этот кризис», — сказал Николай Топорнин. «Албанские власти ни Россию, ни Китай не слушают. Они прислушиваются к тому, что скажут в Вашингтоне и Брюсселе. Надо понимать, что мы от Белграда находимся в нескольких тысячах километров. Тем более, у России с Косово даже дипотношений нет», — уточнил специалист. Ранее в частично признанной республике Косово прошли столкновения. Александар Вучич заявил, что при столкновениях с полицией Косова и контингентом НАТО KFOR пострадали 52 серба. После этого глава Сербии анонсировал встречу с послами США, Британии, Франции, Италии и Германии. После этого он провел переговоры с представителями РФ и Китая.