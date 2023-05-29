29 мая 2023

В Курганской области ожидаются дожди с грозой

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, гроза, непогода, тучи, плохая погода, дождь
В регионе ожидаются кратковременные дожди Фото:

В Курганской области 31 мая и 2 июня ожидаются грозы и кратковременные дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС.

«Прогноз погоды по Курганской области. 31.05.2023, 02.06.2023, день: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте.

С 31 мая по 2 июня в регионе может потеплеть до 37 градусов. Помимо этого 2 июня ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, температура воздуха в области превышает норму на семь градусов и более.

Ранее стало известно, что из-за жары жители Кургана массово идут купаться на пляж «Бабьи пески». При этом купальный сезон в городе еще не открывали.

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В Курганской области 31 мая и 2 июня ожидаются грозы и кратковременные дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.05.2023, 02.06.2023, день: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. С 31 мая по 2 июня в регионе может потеплеть до 37 градусов. Помимо этого 2 июня ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, температура воздуха в области превышает норму на семь градусов и более. Ранее стало известно, что из-за жары жители Кургана массово идут купаться на пляж «Бабьи пески». При этом купальный сезон в городе еще не открывали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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