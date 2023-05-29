В Курганской области ожидаются дожди с грозой

30 мая 2023 в 20:11 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются кратковременные дожди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области 31 мая и 2 июня ожидаются грозы и кратковременные дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.05.2023, 02.06.2023, день: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. С 31 мая по 2 июня в регионе может потеплеть до 37 градусов. Помимо этого 2 июня ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, температура воздуха в области превышает норму на семь градусов и более. Ранее стало известно, что из-за жары жители Кургана массово идут купаться на пляж «Бабьи пески». При этом купальный сезон в городе еще не открывали.

В Курганской области 31 мая и 2 июня ожидаются грозы и кратковременные дожди. Данная информация размещена на сайте областного ЦГМС. «Прогноз погоды по Курганской области. 31.05.2023, 02.06.2023, день: переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза», — указано на сайте. С 31 мая по 2 июня в регионе может потеплеть до 37 градусов. Помимо этого 2 июня ожидается, что скорость порывов ветра может достичь 17 метров в секунду. По данным ЦГМС, температура воздуха в области превышает норму на семь градусов и более. Ранее стало известно, что из-за жары жители Кургана массово идут купаться на пляж «Бабьи пески». При этом купальный сезон в городе еще не открывали.