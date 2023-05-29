29 мая 2023

Жители Кургана из-за жары массово купаются на закрытом пляже. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляж Голубые Озера. Курган, пляж, купание, лето, голубые озера, отдых, отпуск, пляж голубые озера, купание в озере, туризм
Температура в городских водоемах превышает норму Фото:

В Кургане из-за аномальной жары в будний день, 30 мая, на пляже «Бабьи пески» собрались десятки горожан. Отдыхающих заметил корреспондент URA.RU. При этом купальный сезон в городе еще не был открыт.

«Несмотря на дневное время во вторник на пляже собрались десятки человек. Среди отдыхающих есть как взрослые, так и дети», — рассказал корреспондент. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее в мэрии URA.RU сообщали, что в городе планируют открыть три места для купания: на реке Тобол на Бабьих песках и бульваре Солнечном, а также на Голубых озерах. При этом купальный сезон начнется только после получения санитарно-гигиенического заключения. Синоптики сообщали, что в ближайшие дни в регионе может потеплеть до 37 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воды на пляжах Кургана будет выше нормы на 5-8 градусов.

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В Кургане из-за аномальной жары в будний день, 30 мая, на пляже «Бабьи пески» собрались десятки горожан. Отдыхающих заметил корреспондент URA.RU. При этом купальный сезон в городе еще не был открыт. «Несмотря на дневное время во вторник на пляже собрались десятки человек. Среди отдыхающих есть как взрослые, так и дети», — рассказал корреспондент. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости, ответ не был получен. Ранее в мэрии URA.RU сообщали, что в городе планируют открыть три места для купания: на реке Тобол на Бабьих песках и бульваре Солнечном, а также на Голубых озерах. При этом купальный сезон начнется только после получения санитарно-гигиенического заключения. Синоптики сообщали, что в ближайшие дни в регионе может потеплеть до 37 градусов. По данным синоптика-любителя Ильи Винштейна, температура воды на пляжах Кургана будет выше нормы на 5-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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