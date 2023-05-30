В Британии оправдали Украину за атаки по Москве

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Киев атаковал Москву беспилотниками, потому что имеет на это право. По его словам, атаки вглубь России являются частью самообороны Украины.
«Конечно, у нее есть законное право делать это в пределах своих границ, но она также имеет право проецировать силу за пределы своих границ, чтобы подорвать способность России ударять по Украине», — заявил Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос редактора
Ранее Украина при помощи беспилотников атаковала Москву. Несколько дронов упали на жилые дома, в квартирах были выбиты стекла. Была проведена эвакуация мирных жителей. За время атаки армия России сбила восемь беспилотников.
В МИД РФ заявили, что Россия жестко ответит на украинские теракты. По оценке ведомства, целью атаки было стремление украинской стороны посеять панику, передает «Национальная служба новостей».
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