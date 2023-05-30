Путину презентовали креативные достижения Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, путин владимир
Владимиру Путину представили лидеров по развитию креативных индустрий. Среди них представлена уральская столица Фото:

Президент России Владимир Путин посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке, где ему рассказали о регионах, которые занимают лидирующие позиции по развитию креативных индустрий. В числе лидеров оказался Екатеринбург.

«Владимир Путин встретился с предпринимателями, представителями креативной сферы. Президенту Путину рассказали о регионах — лидерах по развитию креативных индустрий, в их числе — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень», — пишет ТАСС.

Владимир Путин ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками. Кроме всего, глава государства выслушал инициативы по совершенствованию кадров для креативных индустрий.

Креативные индустрии — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке, где ему рассказали о регионах, которые занимают лидирующие позиции по развитию креативных индустрий. В числе лидеров оказался Екатеринбург. «Владимир Путин встретился с предпринимателями, представителями креативной сферы. Президенту Путину рассказали о регионах — лидерах по развитию креативных индустрий, в их числе — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень», — пишет ТАСС. Владимир Путин ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками. Кроме всего, глава государства выслушал инициативы по совершенствованию кадров для креативных индустрий. Креативные индустрии — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...