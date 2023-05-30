Путину презентовали креативные достижения Екатеринбурга

Владимиру Путину представили лидеров по развитию креативных индустрий. Среди них представлена уральская столица Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке, где ему рассказали о регионах, которые занимают лидирующие позиции по развитию креативных индустрий. В числе лидеров оказался Екатеринбург.

«Владимир Путин встретился с предпринимателями, представителями креативной сферы. Президенту Путину рассказали о регионах — лидерах по развитию креативных индустрий, в их числе — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень», — пишет ТАСС.

Владимир Путин ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками. Кроме всего, глава государства выслушал инициативы по совершенствованию кадров для креативных индустрий.

Креативные индустрии — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.