Путину презентовали креативные достижения Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин посетил культурно-образовательный кластер в центре «Зотов» на Ходынке, где ему рассказали о регионах, которые занимают лидирующие позиции по развитию креативных индустрий. В числе лидеров оказался Екатеринбург.
«Владимир Путин встретился с предпринимателями, представителями креативной сферы. Президенту Путину рассказали о регионах — лидерах по развитию креативных индустрий, в их числе — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Тюмень», — пишет ТАСС.
Владимир Путин ознакомился с конкретными проектами и пообщался с их представителями и разработчиками. Кроме всего, глава государства выслушал инициативы по совершенствованию кадров для креативных индустрий.
Креативные индустрии — особый сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. Существенную роль в производстве этих товаров и услуг играет развитие технологий и инноваций.
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