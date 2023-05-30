30 мая 2023

Читатели FT: атака беспилотников на Москву нацелена на Запад и украинцев

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Зеленский нарушил обещание об удержании Бахмута, считают в Британии Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска. Так читатели Financial Times прокомментировали атаки украинских БПЛА на Москву.

«Правда в том, что все это (атаки БПЛА на Россию — прим. URA.RU) нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае», — отметил один из пользователей в комментариях к статье FT. Также он подчеркнул, что долгожданное наступление ВСУ до сих пор затягивается, что тоже вынуждает Киев идти на подобные меры.

Другие читатели отметили бесполезность таких действий для самой Украины: «Эти атаки не только бессмысленны, но и даже контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния всяко не окажут».

Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Жителям, пострадавшим от ударов, организовали помощь. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что целью атак была именно гражданская инфраструктура.

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Теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска. Так читатели Financial Times прокомментировали атаки украинских БПЛА на Москву. «Правда в том, что все это (атаки БПЛА на Россию — прим. URA.RU) нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае», — отметил один из пользователей в комментариях к статье FT. Также он подчеркнул, что долгожданное наступление ВСУ до сих пор затягивается, что тоже вынуждает Киев идти на подобные меры. Другие читатели отметили бесполезность таких действий для самой Украины: «Эти атаки не только бессмысленны, но и даже контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния всяко не окажут». Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Жителям, пострадавшим от ударов, организовали помощь. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что целью атак была именно гражданская инфраструктура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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