Читатели FT: атака беспилотников на Москву нацелена на Запад и украинцев

31 мая 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Зеленский нарушил обещание об удержании Бахмута, считают в Британии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска. Так читатели Financial Times прокомментировали атаки украинских БПЛА на Москву. «Правда в том, что все это (атаки БПЛА на Россию — прим. URA.RU) нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае», — отметил один из пользователей в комментариях к статье FT. Также он подчеркнул, что долгожданное наступление ВСУ до сих пор затягивается, что тоже вынуждает Киев идти на подобные меры. Другие читатели отметили бесполезность таких действий для самой Украины: «Эти атаки не только бессмысленны, но и даже контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния всяко не окажут». Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Жителям, пострадавшим от ударов, организовали помощь. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что целью атак была именно гражданская инфраструктура.

Теракты Киева нацелены на западную аудиторию и украинцев, а их целью является отвлечение внимания от потери Артемовска. Так читатели Financial Times прокомментировали атаки украинских БПЛА на Москву. «Правда в том, что все это (атаки БПЛА на Россию — прим. URA.RU) нацелено на западную аудиторию и самих украинцев. Они пытаются отвлечь людей от потери Артемовска, который Зеленский клялся и божился не сдавать ни в коем случае», — отметил один из пользователей в комментариях к статье FT. Также он подчеркнул, что долгожданное наступление ВСУ до сих пор затягивается, что тоже вынуждает Киев идти на подобные меры. Другие читатели отметили бесполезность таких действий для самой Украины: «Эти атаки не только бессмысленны, но и даже контрпродуктивны. С военной точки зрения они существенного влияния всяко не окажут». Утром 30 мая украинские БПЛА атаковали Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате несколько зданий были незначительно повреждены. Жителям, пострадавшим от ударов, организовали помощь. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что целью атак была именно гражданская инфраструктура.