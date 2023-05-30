Собянин пообещал помощь москвичам, пострадавшим от удара украинских БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС Фото:

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве организовали помощь жителям, которые пострадали от его удара. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин.

«Сразу после атаки всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — написал Сергей Собянин.

Ранее Москва 30 мая рано утром была атакована беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате этого в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находились на местах происшествий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам. В атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве организовали помощь жителям, которые пострадали от его удара. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин. «Сразу после атаки всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — написал Сергей Собянин. Ранее Москва 30 мая рано утром была атакована беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате этого в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находились на местах происшествий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам. В атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...