Собянин пообещал помощь москвичам, пострадавшим от удара украинских БПЛА

30 мая 2023 в 23:22 Размер текста - 17 +

Были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве организовали помощь жителям, которые пострадали от его удара. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин. «Сразу после атаки всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — написал Сергей Собянин. Ранее Москва 30 мая рано утром была атакована беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил , что в результате этого в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находились на местах происшествий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам. В атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены.

После атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве организовали помощь жителям, которые пострадали от его удара. Об этом рассказал в своем telegram-канале глава Москвы Сергей Собянин. «Сразу после атаки всем жителям домов была оказана психологическая и социальная помощь. К полудню были сформированы мобильные бригады, состоящие из врача, социального работника, психолога и представителя МЧС. Они продолжают обходить жителей пострадавших домов и узнают, какая еще помощь необходима. Вся помощь будет оказана. Социальные службы города остаются на связи с людьми», — написал Сергей Собянин. Ранее Москва 30 мая рано утром была атакована беспилотниками. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате этого в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находились на местах происшествий. По словам министра обороны Сергея Шойгу, цель атаки заключалась в ударах по гражданским объектам. В атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены.