Шойгу назвал цель атаки украинских дронов на Москву

Шойгу: целями украинских дронов были гражданские объекты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Киев целился исключительно в гражданские объекты Москвы, заявил Шойгу Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Киев, проводя атаку беспилотников, целился исключительно в гражданские объекты Москвы. Об этом в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ заявил министр Сергей Шойгу.

Новость по теме
Какие беспилотники атаковали Москву

«Киевский режим осуществил террористическую акцию в Москве по гражданским объектам», — заявил Шойгу. По его словам, в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены. Три из них — средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киев, проводя атаку беспилотников, целился исключительно в гражданские объекты Москвы. Об этом в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ заявил министр Сергей Шойгу. «Киевский режим осуществил террористическую акцию в Москве по гражданским объектам», — заявил Шойгу. По его словам, в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены. Три из них — средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...