Шойгу назвал цель атаки украинских дронов на Москву

Киев целился исключительно в гражданские объекты Москвы, заявил Шойгу
новость из сюжетаАтака беспилотников на Москву
Киев, проводя атаку беспилотников, целился исключительно в гражданские объекты Москвы. Об этом в ходе селекторного совещания в Минобороны РФ заявил министр Сергей Шойгу.
Новость по теме
«Киевский режим осуществил террористическую акцию в Москве по гражданским объектам», — заявил Шойгу. По его словам, в атаке были задействованы восемь беспилотников самолетного типа. Все они были поражены. Три из них — средствами радиоэлектронной борьбы, еще пять — зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь».
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!