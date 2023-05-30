Бастрыкин взял на контроль предоставление жилья в ветхом доме сироте из Челябинской области

Специальная комиссия признала дом непригодным для проживания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о выделении сироте жилья в ветхом доме в городе Аше (Челябинская область). Дом признан не соответствующим санитарно-техническим нормам, но юноша никак не может добиться получения благоустроенной квартиры.

«К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В 2018 году ее внуку, являющемуся сиротой, в городе Аша предоставлено непригодное для проживания жилье в ветхом доме, 1961 года постройки, с неисправными системами водо- и теплоснабжения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Из-за сырости в квартирах дома прогнили полы. Специальная комиссия признала жилье не соответствующим санитарно-техническим нормам. Но до сих пор сироте не предоставили благоустроенную квартиру. Обращение в местные органы власти результатов не принесло. Следственным комитетом Челябинской области проводилось расследование дела, сейчас оно находится в суде.

Александр Бастрыкин потребовал у руководителя челябинского СУ СК Петра Решетникова предоставить доклад о результатах уголовного дела, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав сироты.

Ранее жительница Челябинской области пожаловалась главе СК России на неудачную пластическую операцию. Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в оказании медуслуг.