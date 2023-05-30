30 мая 2023

Бастрыкин взял на контроль предоставление жилья в ветхом доме сироте из Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проспект Машиностроителей, дом 19. Курган, аварийный дом, подъезд, ветхое жилье
Специальная комиссия признала дом непригодным для проживания Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о выделении сироте жилья в ветхом доме в городе Аше (Челябинская область). Дом признан не соответствующим санитарно-техническим нормам, но юноша никак не может добиться получения благоустроенной квартиры.

«К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В 2018 году ее внуку, являющемуся сиротой, в городе Аша предоставлено непригодное для проживания жилье в ветхом доме, 1961 года постройки, с неисправными системами водо- и теплоснабжения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Из-за сырости в квартирах дома прогнили полы. Специальная комиссия признала жилье не соответствующим санитарно-техническим нормам. Но до сих пор сироте не предоставили благоустроенную квартиру. Обращение в местные органы власти результатов не принесло. Следственным комитетом Челябинской области проводилось расследование дела, сейчас оно находится в суде.

Александр Бастрыкин потребовал у руководителя челябинского СУ СК Петра Решетникова предоставить доклад о результатах уголовного дела, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав сироты.

Ранее жительница Челябинской области пожаловалась главе СК России на неудачную пластическую операцию. Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в оказании медуслуг.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о выделении сироте жилья в ветхом доме в городе Аше (Челябинская область). Дом признан не соответствующим санитарно-техническим нормам, но юноша никак не может добиться получения благоустроенной квартиры. «К главе СК России в приемную „ВКонтакте“ обратилась жительница Челябинской области. В 2018 году ее внуку, являющемуся сиротой, в городе Аша предоставлено непригодное для проживания жилье в ветхом доме, 1961 года постройки, с неисправными системами водо- и теплоснабжения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Из-за сырости в квартирах дома прогнили полы. Специальная комиссия признала жилье не соответствующим санитарно-техническим нормам. Но до сих пор сироте не предоставили благоустроенную квартиру. Обращение в местные органы власти результатов не принесло. Следственным комитетом Челябинской области проводилось расследование дела, сейчас оно находится в суде. Александр Бастрыкин потребовал у руководителя челябинского СУ СК Петра Решетникова предоставить доклад о результатах уголовного дела, а также о проделанной работе по восстановлению жилищных прав сироты. Ранее жительница Челябинской области пожаловалась главе СК России на неудачную пластическую операцию. Александр Бастрыкин потребовал доклад о нарушениях в оказании медуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...