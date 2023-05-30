NK: санкции Запада вынудили Россию создать экономический блок

31 мая 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Основными игроками торговли с РФ стали КНР, Индия и Турция Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва сумела адаптироваться к новым условиям и создать экономический блок, привлекая в него развивающиеся страны. На фоне спецоперации Запад ввел санкции против России, однако ему не удалось надавить на конкурента. Об этом рассказал профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев. «Украинский кризис привел к новому расколу между Западом и развивающимися странами. В то время как развитые державы взяли инициативу по введению жестких санкций против Москвы, многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы не просто стали придерживаться обратной политики, но и предприняли попытки расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», — рассказал Целищев Nihon Keizai. По словам профессора, Китай, Индия и Турция стали основными игроками которые стимулируют смещение экономической деятельности Москвы в сторону зон с формирующимся рынком. Объем торговли таких государств с РФ изменился: у КНР он вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом, у Турции — почти в два раза, а у Индии — в 3,2 раза. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. На фоне проведения СВО западные страны начали вводить санкции против РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Москва сумела адаптироваться к новым условиям и создать экономический блок, привлекая в него развивающиеся страны. На фоне спецоперации Запад ввел санкции против России, однако ему не удалось надавить на конкурента. Об этом рассказал профессор факультета экономики университета управления Ниигаты Иван Целищев. «Украинский кризис привел к новому расколу между Западом и развивающимися странами. В то время как развитые державы взяли инициативу по введению жестких санкций против Москвы, многие государства с формирующимся рынком за пределами Европы не просто стали придерживаться обратной политики, но и предприняли попытки расширить торговлю с Россией, отдавая предпочтение экономике, а не геополитике», — рассказал Целищев Nihon Keizai. По словам профессора, Китай, Индия и Турция стали основными игроками которые стимулируют смещение экономической деятельности Москвы в сторону зон с формирующимся рынком. Объем торговли таких государств с РФ изменился: у КНР он вырос в 1,3 раза по сравнению с предыдущим годом, у Турции — почти в два раза, а у Индии — в 3,2 раза. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. На фоне проведения СВО западные страны начали вводить санкции против РФ.