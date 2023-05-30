Пермячка добилась через суд права на получение пенсии умершего сына

31 мая 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсии Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жительница Перми выиграла суд у Пенсионного фонда РФ из-за пенсионных накоплений умершего сына. Пермячка не знала, что может получить по закону пособие родственника, из-за чего пропустила срок обращения в ПФР, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истец обратилась в суд, указав, что умер ее сын. Установленный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен, так как она не знала о возможности получения пенсионных накоплений», — говорится в решении. Суд встал на сторону женщины. В суде истец заявила, что является законным правопреемником погибшего родственника. Женщину не уведомили в пенсионном органе о наличии права на получение накоплений. Об этом она узнала уже поздно. Суд, выслушав стороны, постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсий погибшего сына.

Жительница Перми выиграла суд у Пенсионного фонда РФ из-за пенсионных накоплений умершего сына. Пермячка не знала, что может получить по закону пособие родственника, из-за чего пропустила срок обращения в ПФР, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истец обратилась в суд, указав, что умер ее сын. Установленный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен, так как она не знала о возможности получения пенсионных накоплений», — говорится в решении. Суд встал на сторону женщины. В суде истец заявила, что является законным правопреемником погибшего родственника. Женщину не уведомили в пенсионном органе о наличии права на получение накоплений. Об этом она узнала уже поздно. Суд, выслушав стороны, постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсий погибшего сына.