30 мая 2023

Пермячка добилась через суд права на получение пенсии умершего сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсии Фото:

Жительница Перми выиграла суд у Пенсионного фонда РФ из-за пенсионных накоплений умершего сына. Пермячка не знала, что может получить по закону пособие родственника, из-за чего пропустила срок обращения в ПФР, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.

«Истец обратилась в суд, указав, что умер ее сын. Установленный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен, так как она не знала о возможности получения пенсионных накоплений», — говорится в решении. Суд встал на сторону женщины.

В суде истец заявила, что является законным правопреемником погибшего родственника. Женщину не уведомили в пенсионном органе о наличии права на получение накоплений. Об этом она узнала уже поздно. Суд, выслушав стороны, постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсий погибшего сына.

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Жительница Перми выиграла суд у Пенсионного фонда РФ из-за пенсионных накоплений умершего сына. Пермячка не знала, что может получить по закону пособие родственника, из-за чего пропустила срок обращения в ПФР, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда. «Истец обратилась в суд, указав, что умер ее сын. Установленный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен, так как она не знала о возможности получения пенсионных накоплений», — говорится в решении. Суд встал на сторону женщины. В суде истец заявила, что является законным правопреемником погибшего родственника. Женщину не уведомили в пенсионном органе о наличии права на получение накоплений. Об этом она узнала уже поздно. Суд, выслушав стороны, постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсий погибшего сына.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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