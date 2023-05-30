Пермячка добилась через суд права на получение пенсии умершего сына

Жительница Перми выиграла суд у Пенсионного фонда РФ из-за пенсионных накоплений умершего сына. Пермячка не знала, что может получить по закону пособие родственника, из-за чего пропустила срок обращения в ПФР, сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда.
«Истец обратилась в суд, указав, что умер ее сын. Установленный срок для обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений пропущен, так как она не знала о возможности получения пенсионных накоплений», — говорится в решении. Суд встал на сторону женщины.
В суде истец заявила, что является законным правопреемником погибшего родственника. Женщину не уведомили в пенсионном органе о наличии права на получение накоплений. Об этом она узнала уже поздно. Суд, выслушав стороны, постановил восстановить срок подачи заявления на выплату пенсий погибшего сына.
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