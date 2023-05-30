30 мая 2023

Полпредство РФ в ООН указало на цели атак беспилотников Киева

Полпредство РФ в ООН: атака БПЛА со стороны Киева направлена на мирных граждан
© Служба новостей «URA.RU»
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Атака БПЛА по Москве со стороны Киева — это акт терроризма, уточнили в полпредстве РФ Фото:
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Атака беспилотников на Москву

Атака украинских беспилотников по Москве является актом терроризма со стороны Киева и должна быть осуждена всем мировым сообществом. Об этом пишет полпредство РФ при ООН.

«По информации пресс-службы Генерального секретаря ООН, атака киевских беспилотников на российскую столицу была актом терроризма, <…> направленным исключительно на мирное население столицы РФ», — сообщает постпредство РФ в Twitter. Отмечается, что данный инцидент со стороны Киева должен быть осужден мировым сообществом на всех уровнях.

Украинские беспилотники атаковали Москву утром 30 мая. По официальной версии Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены, передает VSE42.RU. В ходе атаки никто серьезно не пострадал, но два человека обратились за медицинской помощью, пишет «Дни.ру». В Кремле уточнили, что за атакой стоит Украина, хотя Киев отрицает свою причастность.

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Атака украинских беспилотников по Москве является актом терроризма со стороны Киева и должна быть осуждена всем мировым сообществом. Об этом пишет полпредство РФ при ООН. «По информации пресс-службы Генерального секретаря ООН, атака киевских беспилотников на российскую столицу была актом терроризма, <…> направленным исключительно на мирное население столицы РФ», — сообщает постпредство РФ в Twitter. Отмечается, что данный инцидент со стороны Киева должен быть осужден мировым сообществом на всех уровнях. Украинские беспилотники атаковали Москву утром 30 мая. По официальной версии Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены, передает VSE42.RU. В ходе атаки никто серьезно не пострадал, но два человека обратились за медицинской помощью, пишет «Дни.ру». В Кремле уточнили, что за атакой стоит Украина, хотя Киев отрицает свою причастность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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