Полпредство РФ в ООН указало на цели атак беспилотников Киева

Полпредство РФ в ООН: атака БПЛА со стороны Киева направлена на мирных граждан

Атака БПЛА по Москве со стороны Киева — это акт терроризма, уточнили в полпредстве РФ Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU

новость из сюжета Атака беспилотников на Москву

Атака украинских беспилотников по Москве является актом терроризма со стороны Киева и должна быть осуждена всем мировым сообществом. Об этом пишет полпредство РФ при ООН.

«По информации пресс-службы Генерального секретаря ООН, атака киевских беспилотников на российскую столицу была актом терроризма, <…> направленным исключительно на мирное население столицы РФ», — сообщает постпредство РФ в Twitter. Отмечается, что данный инцидент со стороны Киева должен быть осужден мировым сообществом на всех уровнях.

Украинские беспилотники атаковали Москву утром 30 мая. По официальной версии Минобороны РФ, всего было задействовано 8 беспилотников, которые были уничтожены, передает VSE42.RU. В ходе атаки никто серьезно не пострадал, но два человека обратились за медицинской помощью, пишет «Дни.ру». В Кремле уточнили, что за атакой стоит Украина, хотя Киев отрицает свою причастность.