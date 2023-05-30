На челябинских трассах ограничили движение

На челябинских трассах ограничили движение грузовиков из-за жары

31 мая 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Движение ограничили до конца дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На федеральных автодорогах в Челябинской области 31 мая временно ограничили движение транспорта для грузовиков. Как пресс-служба управления ГИБДД по региону отметила в своем сообщении, ограничение будет действовать с 12 до 20 часов. «Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах. Оно действует для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов», — отметили в ГИБДД. Из-за прогнозируемой дневной температуры свыше +32 градусов временное ограничение ввели на четырех участках. Среди них 1549 — 1871 км М-5 «Урал», 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км трассы Челябинск—Троицк, 12 — 55 км дороги Челябинск—Новосибирск.

На федеральных автодорогах в Челябинской области 31 мая временно ограничили движение транспорта для грузовиков. Как пресс-служба управления ГИБДД по региону отметила в своем сообщении, ограничение будет действовать с 12 до 20 часов. «Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах. Оно действует для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов», — отметили в ГИБДД. Из-за прогнозируемой дневной температуры свыше +32 градусов временное ограничение ввели на четырех участках. Среди них 1549 — 1871 км М-5 «Урал», 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км трассы Челябинск—Троицк, 12 — 55 км дороги Челябинск—Новосибирск.