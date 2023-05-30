30 мая 2023

На челябинских трассах ограничили движение

На челябинских трассах ограничили движение грузовиков из-за жары
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, проезжая часть, нарушение пдд, гибдд, дпс, полицейский, ограничение движения
Движение ограничили до конца дня Фото:

На федеральных автодорогах в Челябинской области 31 мая временно ограничили движение транспорта для грузовиков. Как пресс-служба управления ГИБДД по региону отметила в своем сообщении, ограничение будет действовать с 12 до 20 часов.

«Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах. Оно действует для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов», — отметили в ГИБДД.

Из-за прогнозируемой дневной температуры свыше +32 градусов временное ограничение ввели на четырех участках. Среди них 1549 — 1871 км М-5 «Урал», 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км трассы Челябинск—Троицк, 12 — 55 км дороги Челябинск—Новосибирск.

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На федеральных автодорогах в Челябинской области 31 мая временно ограничили движение транспорта для грузовиков. Как пресс-служба управления ГИБДД по региону отметила в своем сообщении, ограничение будет действовать с 12 до 20 часов. «Введено временное ограничение движения на федеральных автодорогах. Оно действует для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов», — отметили в ГИБДД. Из-за прогнозируемой дневной температуры свыше +32 градусов временное ограничение ввели на четырех участках. Среди них 1549 — 1871 км М-5 «Урал», 12 — 131 км подъезд к Екатеринбургу, 16 — 146 км трассы Челябинск—Троицк, 12 — 55 км дороги Челябинск—Новосибирск.
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