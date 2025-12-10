По мнению иностранных студентов ЮУрГУ, снег создает ощущение сказки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Студенты из Нигерии (Африка), обучающиеся в Южно-Уральском государственном университете, поделились впечатлениями от первого в жизни снега. О своем опыте иностранные учащиеся рассказали URA.RU, сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«Когда я впервые увидел снег в этой стране, мне показалось, что я попал в зимнюю сказку. Потому что снег делает все ярче и красивее. У меня дома, в Африке, дороги и здания в основном темные. Здесь все кажется белым — снег все украсил», — поделился впечатлениями студент Эмека Обидиегву.

По словам учащихся, особенно удивила не только погода, но и резкая разница температур по сравнению с родными странами. Они подчеркнули, что это уникальный опыт.

Продолжение после рекламы