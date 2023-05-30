Власти ЯНАО улучшили систему записи на прием к врачу

Власти ЯНАО модернизировали систему записи пациентов к узким специалистам. Запись по новой системе заработает с 1 июня, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«С 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием к врачу, который позволит максимально реализовать запросы пациентов. Запись к врачам будет разделена на два потока: к врачам общей практики и ряду наиболее часто посещаемых специалистов пациенты смогут записаться самостоятельно, к профильным специалистам направит лечащий врач», — говорится в сообщении.
Изменения внесли после того, как был проведен мониторинг на федеральном уровне. Исследование показало, что пациенты сталкиваются с проблемами, когда хотят самостоятельно записаться к узким специалистам. Нововведение поможет быстро получить консультацию профильного врача и сократит время ожидания приема.
Ранее сообщалось, что в регионе заработала обновленная система записи к врачу. Записаться к доктору можно по обновленной системе через Госуслуги.
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