Власти ЯНАО улучшили систему записи на прием к врачу

31 мая 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

С 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием к врачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ЯНАО модернизировали систему записи пациентов к узким специалистам. Запись по новой системе заработает с 1 июня, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «С 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием к врачу, который позволит максимально реализовать запросы пациентов. Запись к врачам будет разделена на два потока: к врачам общей практики и ряду наиболее часто посещаемых специалистов пациенты смогут записаться самостоятельно, к профильным специалистам направит лечащий врач», — говорится в сообщении. Изменения внесли после того, как был проведен мониторинг на федеральном уровне. Исследование показало, что пациенты сталкиваются с проблемами, когда хотят самостоятельно записаться к узким специалистам. Нововведение поможет быстро получить консультацию профильного врача и сократит время ожидания приема. Ранее сообщалось, что в регионе заработала обновленная система записи к врачу. Записаться к доктору можно по обновленной системе через Госуслуги.

Власти ЯНАО модернизировали систему записи пациентов к узким специалистам. Запись по новой системе заработает с 1 июня, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «С 1 июня в округе внедряется новый подход к записи на прием к врачу, который позволит максимально реализовать запросы пациентов. Запись к врачам будет разделена на два потока: к врачам общей практики и ряду наиболее часто посещаемых специалистов пациенты смогут записаться самостоятельно, к профильным специалистам направит лечащий врач», — говорится в сообщении. Изменения внесли после того, как был проведен мониторинг на федеральном уровне. Исследование показало, что пациенты сталкиваются с проблемами, когда хотят самостоятельно записаться к узким специалистам. Нововведение поможет быстро получить консультацию профильного врача и сократит время ожидания приема. Ранее сообщалось, что в регионе заработала обновленная система записи к врачу. Записаться к доктору можно по обновленной системе через Госуслуги.