В ЯНАО заработала обновленная система записи к врачу

«Запись к врачу» на Госуслугах доступна уже в 10 пилотных регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители ЯНАО теперь могут записаться на прием к врачу по обновленной системе Госуслуг. По информации Министерства цифрового развития РФ, больше 125 тысяч жителей страны воспользовались обновленным сервисом.

«Обновленная „Запись к врачу“ на Госуслугах доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи Госуслуг более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса», — говорится в сообщении.

Благодаря обновлению теперь возможно собирать и анализировать информацию о расписании медиков. Сократить большое количество технических ошибок. Также теперь станет упрощена система записи в медучреждение.

Ранее сообщалось, что Ямал вошел в список регионов, которые могут подать заявление в школу через Госуслуги. Отмечается, что подать заявление можно как и ранее лично, через МФЦ, по электронной почте и операторов почтовой связи.