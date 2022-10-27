27 октября 2022
26 октября 2022

В ЯНАО заработала обновленная система записи к врачу

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновленная поликлиника Екатеринбургского клинического перинатального центра. Екатеринбург, приемное отделение, регистратура, поликлиника, медицина, клиника, больница, запись к врачам, городская больница
«Запись к врачу» на Госуслугах доступна уже в 10 пилотных регионах Фото:

Жители ЯНАО теперь могут записаться на прием к врачу по обновленной системе Госуслуг. По информации Министерства цифрового развития РФ, больше 125 тысяч жителей страны воспользовались обновленным сервисом.

«Обновленная „Запись к врачу“ на Госуслугах доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи Госуслуг более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса», — говорится в сообщении.

Благодаря обновлению теперь возможно собирать и анализировать информацию о расписании медиков. Сократить большое количество технических ошибок. Также теперь станет упрощена система записи в медучреждение.

Ранее сообщалось, что Ямал вошел в список регионов, которые могут подать заявление в школу через Госуслуги. Отмечается, что подать заявление можно как и ранее лично, через МФЦ, по электронной почте и операторов почтовой связи.

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Жители ЯНАО теперь могут записаться на прием к врачу по обновленной системе Госуслуг. По информации Министерства цифрового развития РФ, больше 125 тысяч жителей страны воспользовались обновленным сервисом. «Обновленная „Запись к врачу“ на Госуслугах доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи Госуслуг более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса», — говорится в сообщении. Благодаря обновлению теперь возможно собирать и анализировать информацию о расписании медиков. Сократить большое количество технических ошибок. Также теперь станет упрощена система записи в медучреждение. Ранее сообщалось, что Ямал вошел в список регионов, которые могут подать заявление в школу через Госуслуги. Отмечается, что подать заявление можно как и ранее лично, через МФЦ, по электронной почте и операторов почтовой связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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