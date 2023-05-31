Шойгу вручил госнаграды участникам СВО

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Награды от Сергея Шойгу получили три участника СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. Наград были удостоены три человека за подвиги на фронте.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды <…> российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что медаль «Золотая Звезда» получили старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев и капитан Тимур Дудкин. Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени получил командир танка младший сержант Евгений Рочев.

Карамышев был удостоен награды за оперативную эвакуацию раненых с передовых районов. Он спас более 50 военных ВС РФ. Дудкин уничтожил противника, заманив его в огневой мешок. Из-за его действий была уничтожена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рочев был удостоен награды за уничтожение противника, командуя танком.

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Министр обороны РФ вручил государственные награды участникам специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. Наград были удостоены три человека за подвиги на фронте. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды <…> российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач специальной военной операции», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что медаль «Золотая Звезда» получили старший инспектор-летчик майор Александр Карамышев и капитан Тимур Дудкин. Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест II степени получил командир танка младший сержант Евгений Рочев. Карамышев был удостоен награды за оперативную эвакуацию раненых с передовых районов. Он спас более 50 военных ВС РФ. Дудкин уничтожил противника, заманив его в огневой мешок. Из-за его действий была уничтожена живая сила и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Рочев был удостоен награды за уничтожение противника, командуя танком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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