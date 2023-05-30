В Нижневартовске мэрия устроила проверку из-за драки подростков, которую не остановила охрана школы

Чиновники устроили проверки из-за драки Фото: Московец Илья © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) мэрия устроила проверку из-за драки школьников. Мама подростков пожаловалась на то, что детей избили старшеклассники, однако охрана учебного учреждения на инцидент не отреагировала.

«Департамент образования в настоящее время проводит служебную проверку. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования в отношении ответственных лиц», — говорится в сообщении администрации города под жалобой матери в группе «Типичный Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте».

По словам матери, драка произошла на территории средней школы № 30. Учеников второго класса избили подростки 12-14 лет. «Подростки от них не отстали, стали бить, не сильно, но все же. Длилось это примерно 5 минут на территории школы, и еще несколько за забором школы. Так вот, никто из охраны, вахтеров и так далее не вышел. На минуту, в холле два монитора видеонаблюдения. Один у охраны, второй у вахтера. И более того, сегодня на вопрос почему такое происходит на территории школы, директор ответила, что в обязанности охраны это не входит. Охрана там, как пропускной пункт», — написала женщина в публикации.

Агентство также попросило прокомментировать ситуацию в УМВД по ХМАО. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника. Тогда во время происшествия пострадали оба подростка.