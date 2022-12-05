В Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника

В Нижневартовске (ХМАО) ученик школы № 21 нанес ножевые ранения однокласснику во время конфликта. Об этом сообщили в администрации города.
«6 декабря около 8.00 между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально».
Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его здоровье. Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине и условиях произошедшего.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Образовательный процесс в школе не приостановлен.
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