05 декабря 2022

В Нижневартовске школьник порезал ножом одноклассника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут , нож, убийство, разбой, нападение, преступник, рука с ножом
Школьник нанес другому ученику ножевые ранения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) ученик школы № 21 нанес ножевые ранения однокласснику во время конфликта. Об этом сообщили в администрации города.

«6 декабря около 8.00 между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально».

Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его здоровье. Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине и условиях произошедшего.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Образовательный процесс в школе не приостановлен.

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В Нижневартовске (ХМАО) ученик школы № 21 нанес ножевые ранения однокласснику во время конфликта. Об этом сообщили в администрации города. «6 декабря около 8.00 между учащимися 8-го класса школы № 21 произошел конфликт, в результате которого один другому нанес ножевые ранения», — говорится в telegram-канале «Нижневартовск официально». Пострадавшего доставили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, сейчас врачи борются за его здоровье. Глава города Дмитрий Кощенко дал поручение председателю комиссии по делам несовершеннолетних Николаю Лукашу разобраться в причине и условиях произошедшего. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Образовательный процесс в школе не приостановлен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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