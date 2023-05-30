Четверо тюменцев умерли после укуса клещей

Четверо жителей Тюменской области умерли от клещевого энцефалита в 2022 году. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. В целом же заболеваемость за год выросла на 37,7%.
«В Тюменской области в 2022 году зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита с летальным исходом, в 2020—2021 годах таковых не было. Заболеваемость в эпидемический сезон 2022 года выше аналогичного периода 2021-го на 38,7%», — говорится в данных, предоставленных URA.RU региональным управлением Роспотребнадзора.
В целом за прошлый год энцефалит нашли у 99 жителей Тюменской области, в том числе у 13 детей. Боррелиоз или болезнь Лайма обнаружили у 130 человек, что почти в три раза больше, чем годом ранее. За прошедший период 2023 года в регионе заболевших этими недугами было 2 и 12 человек соответственно.
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