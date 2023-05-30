Четверо тюменцев умерли после укуса клещей

Роспотребнадзор: в 2022 году от клещевого энцефалита умерли четверо жителей Тюменской области

31 мая 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В прошлом году после укусов клещей умерли четверо тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четверо жителей Тюменской области умерли от клещевого энцефалита в 2022 году. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. В целом же заболеваемость за год выросла на 37,7%. «В Тюменской области в 2022 году зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита с летальным исходом, в 2020—2021 годах таковых не было. Заболеваемость в эпидемический сезон 2022 года выше аналогичного периода 2021-го на 38,7%», — говорится в данных, предоставленных URA.RU региональным управлением Роспотребнадзора. В целом за прошлый год энцефалит нашли у 99 жителей Тюменской области, в том числе у 13 детей. Боррелиоз или болезнь Лайма обнаружили у 130 человек, что почти в три раза больше, чем годом ранее. За прошедший период 2023 года в регионе заболевших этими недугами было 2 и 12 человек соответственно.

Четверо жителей Тюменской области умерли от клещевого энцефалита в 2022 году. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор. В целом же заболеваемость за год выросла на 37,7%. «В Тюменской области в 2022 году зарегистрировано четыре случая клещевого энцефалита с летальным исходом, в 2020—2021 годах таковых не было. Заболеваемость в эпидемический сезон 2022 года выше аналогичного периода 2021-го на 38,7%», — говорится в данных, предоставленных URA.RU региональным управлением Роспотребнадзора. В целом за прошлый год энцефалит нашли у 99 жителей Тюменской области, в том числе у 13 детей. Боррелиоз или болезнь Лайма обнаружили у 130 человек, что почти в три раза больше, чем годом ранее. За прошедший период 2023 года в регионе заболевших этими недугами было 2 и 12 человек соответственно.