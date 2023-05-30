Половина пермяков высказались за введение ограничений водителям самокатов

31 мая 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Чаще всего пермяки предлагали ограничивать скорость электросамокатов Фото: Московец Илья © URA.RU Более половины опрошенных жителей Перми (55%) поддержали введение ограничений при вождении электросамокатов. Это, по мнению пермяков, поможет обезопасить пешеходов. Таким исследованием с URA.RU поделились в пресс-службе компании Superjob. «Каждый второй пермяк — за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 53% горожан считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения», — сообщается в исследовании. Против высказались только 14% опрошенных. За ограничения чаще выступают пермяки в возрасте от 35 до 44 лет. Женщины поддерживают регулирование движения самокатов чаще мужчин. Жители Перми предлагали ограничить скорость самокатов, запретить проезд по тротуарам, ввести ограничения для вождения несовершеннолетним, ввести обязательное требование о наличии водительского удостоверения, заставлять всех в обязательном порядке проходить обучение, ставить регистрационные номерные знаки на электросамокаты.

Более половины опрошенных жителей Перми (55%) поддержали введение ограничений при вождении электросамокатов. Это, по мнению пермяков, поможет обезопасить пешеходов. Таким исследованием с URA.RU поделились в пресс-службе компании Superjob. «Каждый второй пермяк — за государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах: 53% горожан считают, что необходимо ввести законодательные ограничения для вождения», — сообщается в исследовании. Против высказались только 14% опрошенных. За ограничения чаще выступают пермяки в возрасте от 35 до 44 лет. Женщины поддерживают регулирование движения самокатов чаще мужчин. Жители Перми предлагали ограничить скорость самокатов, запретить проезд по тротуарам, ввести ограничения для вождения несовершеннолетним, ввести обязательное требование о наличии водительского удостоверения, заставлять всех в обязательном порядке проходить обучение, ставить регистрационные номерные знаки на электросамокаты.