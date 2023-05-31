Правительство РФ заморозило слияние двух вузов Екатеринбурга

31 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Сергей Кравцов, по неофициальным данным, не стал подписывать приказ о слиянии вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство просвещения РФ поставило на паузу объединение крупных вузов Екатеринбурга — Уральского государственного педуниверситета (УрГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). По данным URA.RU, временно заморозить реформу решил лично министр Сергей Кравцов. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз стало известно в январе. Предварительный сценарий реформы предполагал, что УрГПУ поглотит РГППУ с его материальной базой. Это вызвало конфликт в академическом сообществе: руководство РГППУ было против поглощения и отстаивало право на автономность. Несмотря на это, ожидалось, что Минпросвещения выпустит письмо о слиянии уже в мае. Как рассказал URA.RU источник, в середине месяца Кравцов был готов подписать проект соответствующего указа. Но одновременно с этим ему поступили обращения от обоих вузов с противоположными просьбами: УрГПУ и ректор Светлана Минюрова призывали скорее утвердить реформу, а РГППУ и ректор Валерий Дубицкий — отменить. «Кравцов вспылил, был в ярости, мол, почему до сих пор ничего не готово. И подписывать приказ не стал», — пересказал собеседник в вузовской среде. В академических кругах понимают, что решение Кравцова не означает полную отмену реформы. Если слияние все же случится в 2023 году, то ждать его советуют не раньше поздней осени. Впрочем, сторонники объединения, по данным URA.RU, предпримут попытку переубедить министра — на это у них есть две недели, до старта приемной кампании к новому учебному году. Получить оперативный комментарий Минпросвещения РФ не удалось. В пресс-службе ведомства пока не ответили на запрос URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство просвещения РФ поставило на паузу объединение крупных вузов Екатеринбурга — Уральского государственного педуниверситета (УрГПУ) и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). По данным URA.RU, временно заморозить реформу решил лично министр Сергей Кравцов. О планах федерального кабмина создать в Екатеринбурге огромный педвуз стало известно в январе. Предварительный сценарий реформы предполагал, что УрГПУ поглотит РГППУ с его материальной базой. Это вызвало конфликт в академическом сообществе: руководство РГППУ было против поглощения и отстаивало право на автономность. Несмотря на это, ожидалось, что Минпросвещения выпустит письмо о слиянии уже в мае. Как рассказал URA.RU источник, в середине месяца Кравцов был готов подписать проект соответствующего указа. Но одновременно с этим ему поступили обращения от обоих вузов с противоположными просьбами: УрГПУ и ректор Светлана Минюрова призывали скорее утвердить реформу, а РГППУ и ректор Валерий Дубицкий — отменить. «Кравцов вспылил, был в ярости, мол, почему до сих пор ничего не готово. И подписывать приказ не стал», — пересказал собеседник в вузовской среде. В академических кругах понимают, что решение Кравцова не означает полную отмену реформы. Если слияние все же случится в 2023 году, то ждать его советуют не раньше поздней осени. Впрочем, сторонники объединения, по данным URA.RU, предпримут попытку переубедить министра — на это у них есть две недели, до старта приемной кампании к новому учебному году. Получить оперативный комментарий Минпросвещения РФ не удалось. В пресс-службе ведомства пока не ответили на запрос URA.RU.