Ректор свердловского вуза закрутила интригу в борьбе за высокий пост

Светлана Минюрова возглавляет УрГПУ с 2018 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) Светлана Минюрова хочет возглавить мегавуз, который правительство РФ планирует создать на базе УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ). Об этом URA.RU сообщил источник в свердловском минобре.

«Минюрова уже звонит проректорам РГППУ, дает поручения. Кроме того, она напрямую обсуждает с Минпросвещения РФ концепцию будущего университета», — поделился собеседник. При этом неизвестно, рассматривают ли Минюрову как будущего ректора сами федеральные чиновники, поделился источник. Минюрова возглавляет УрГПУ с 2018 года, в марте она будет участвовать в перевыборах, утверждает второй собеседник — близкий к УрГПУ.

О возможном объединении РГППУ и УрГПУ агентство сообщило 19 января. По неофициальным данным, задумку планируется реализовать в ближайшие месяцы. Предварительный сценарий реформы предполагает, что УрГПУ поглотит РГППУ с его материальной базой. Это может привести к увольнению как минимум 200 человек. Впрочем, кулуарная дискуссия продолжается.

Сама Минюрова в разговоре с корреспондентом заявила, что не обладает информацией об объединении. И, соответственно, в аппаратных интригах не участвует.