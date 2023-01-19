В Екатеринбурге зреет мощный скандал из-за объединения вузов

Вузовская тусовка Екатеринбурга в ожидании потрясения. По инициативе Минпросвещения РФ чиновники готовятся объединить два крупных университета — Российский государственный профессионально-педагогический (РГППУ, фактически ему грозит ликвидация) и Уральский государственный педагогический (УрГПУ), рассказал источник URA.RU. Возглавить новую структуру хотел министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, но его план сорвался, и теперь якобы ищут нового ректора.
Подобное уже обсуждалось — в 2015-м. По воспоминаниям одного из свидетелей тех событий, свернули реформу в самый последний момент — из-за протеста: представители РГППУ демонстративно покинули заседание объединенного ученого совета. «После вмешательства губернатора перестановки отменили», — поделился источник агентства.
По поручению Сергея Кравцова в Москве прошло совещание по теме
Вернулись к кулуарной дискуссии в начале 2022-го, рассказал другой собеседник — в региональном минобре. Биктуганов якобы в узких кругах проговаривал, что РГППУ и УрГПУ все-таки должны работать как единая организация. «Он планировал стать ее руководителем. Впереди как раз были губернаторские выборы и формирование нового правительства. Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: [переизбравшийся на новый пятилетний срок] Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», — знает он.
В это же время — без участия Биктуганова — о слиянии УрГПУ и РГППУ заговорили в Минпросвещения РФ. Кто из коллег подал эту идею министру Сергею Кравцову, неизвестно. «В его представлении педагогическому образованию в России не хватает конкуренции — вузы делятся на московские и все остальные. Поэтому было бы неплохо сформировать что-то наподобие крупного педуниверситета, способного бороться за лучшие умы и развивать индустрию. Тем более что в Екатеринбурге в названиях двух вузов есть слово „педагогический“», — транслирует примерную установку собеседник в свердловской власти. Более точных вводных о целях реформы областной кабмин, утверждает источник, пока не получил.
Говорят, Юрий Биктуганов планировал возглавить объединенную структуру (сам он это опровергает)
«Также нет информации, кто будет ректором нового вуза после того, как отпала кандидатура Биктуганова», — добавил источник. Хотя перед Новым годом один из замов Кравцова провел совещание по теме.
Третий собеседник URA.RU, знакомый с примерными итогами встречи, завил, что понятен на текущий момент лишь сценарий реформы. «УрГПУ, вероятно, поглотит РГППУ со всей его материальной базой. То есть это не будет объединением равных партнеров», — описал знакомый чиновник.
Все три собеседника, погруженные в подготовку слияния РГППУ и УрГПУ, обратили внимание на угрозу — сохранится ли профессионально-педагогическое образование в Свердловской области.
«УрГПУ готовит школьных учителей, а РГППУ — специалистов-производственников и педагогов для колледжей (это уникальная история для всего УрФО). Профессионально-педагогическое — особый вид образования, его нельзя отодвигать на периферию собственно педагогического, оно должно развиваться самостоятельно», — объяснил один из источников.
Грядущую реформу уже сравнивают с созданием УрФУ в 2009-м, сопровождавшимся конфликтами профессоров УрГУ и УПИ
По слухам, эти опасения уже доведены до группы влиятельных свердловчан, так или иначе озабоченных судьбой университетов. Но фамилии участников процесса пока не раскрываются.
Связаться с самими ректорами — Валерием Дубицким (РГППУ) и Светланой Минюровой (УрГПУ) — к моменту публикации не удалось. Редакция готова предоставить им возможность высказаться. В пресс-службы Минпросвещения РФ, РГППУ и УрГПУ направлены запросы. Ответы на них еще не пришли.
В разговоре с URA.RU Юрий Биктуганов рекомендовал обратиться за комментарием именно в федеральное министерство, поскольку оно является учредителем обоих вузов. Не подтверждая, что объединение РГППУ и УрГПУ в повестке совещаний, и выражая личную позицию, Биктуганов также заявил, что не видит необходимости в нововведениях. По двум причинам: первая — разгар учебного года, вторая — университеты уже сверстали свои программы, по которым летом будут набирать абитуриентов, и бюджеты.
Информацию о его желании занять пост ректора объединенного вуза Биктуганов опроверг. «Я работаю в команде губернатора. Как я могу обсуждать что-либо, не связанное с исполнением моих прямых обязанностей?» — заявил министр.
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Вузовская тусовка Екатеринбурга в ожидании потрясения. По инициативе Минпросвещения РФ чиновники готовятся объединить два крупных университета — Российский государственный профессионально-педагогический (РГППУ, фактически ему грозит ликвидация) и Уральский государственный педагогический (УрГПУ), рассказал источник URA.RU. Возглавить новую структуру хотел министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, но его план сорвался, и теперь якобы ищут нового ректора. Подобное уже обсуждалось — в 2015-м. По воспоминаниям одного из свидетелей тех событий, свернули реформу в самый последний момент — из-за протеста: представители РГППУ демонстративно покинули заседание объединенного ученого совета. «После вмешательства губернатора перестановки отменили», — поделился источник агентства. Вернулись к кулуарной дискуссии в начале 2022-го, рассказал другой собеседник — в региональном минобре. Биктуганов якобы в узких кругах проговаривал, что РГППУ и УрГПУ все-таки должны работать как единая организация. «Он планировал стать ее руководителем. Впереди как раз были губернаторские выборы и формирование нового правительства. Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: [переизбравшийся на новый пятилетний срок] Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», — знает он. В это же время — без участия Биктуганова — о слиянии УрГПУ и РГППУ заговорили в Минпросвещения РФ. Кто из коллег подал эту идею министру Сергею Кравцову, неизвестно. «В его представлении педагогическому образованию в России не хватает конкуренции — вузы делятся на московские и все остальные. Поэтому было бы неплохо сформировать что-то наподобие крупного педуниверситета, способного бороться за лучшие умы и развивать индустрию. Тем более что в Екатеринбурге в названиях двух вузов есть слово „педагогический“», — транслирует примерную установку собеседник в свердловской власти. Более точных вводных о целях реформы областной кабмин, утверждает источник, пока не получил. «Также нет информации, кто будет ректором нового вуза после того, как отпала кандидатура Биктуганова», — добавил источник. Хотя перед Новым годом один из замов Кравцова провел совещание по теме. Третий собеседник URA.RU, знакомый с примерными итогами встречи, завил, что понятен на текущий момент лишь сценарий реформы. «УрГПУ, вероятно, поглотит РГППУ со всей его материальной базой. То есть это не будет объединением равных партнеров», — описал знакомый чиновник. Все три собеседника, погруженные в подготовку слияния РГППУ и УрГПУ, обратили внимание на угрозу — сохранится ли профессионально-педагогическое образование в Свердловской области. По слухам, эти опасения уже доведены до группы влиятельных свердловчан, так или иначе озабоченных судьбой университетов. Но фамилии участников процесса пока не раскрываются. Связаться с самими ректорами — Валерием Дубицким (РГППУ) и Светланой Минюровой (УрГПУ) — к моменту публикации не удалось. Редакция готова предоставить им возможность высказаться. В пресс-службы Минпросвещения РФ, РГППУ и УрГПУ направлены запросы. Ответы на них еще не пришли. В разговоре с URA.RU Юрий Биктуганов рекомендовал обратиться за комментарием именно в федеральное министерство, поскольку оно является учредителем обоих вузов. Не подтверждая, что объединение РГППУ и УрГПУ в повестке совещаний, и выражая личную позицию, Биктуганов также заявил, что не видит необходимости в нововведениях. По двум причинам: первая — разгар учебного года, вторая — университеты уже сверстали свои программы, по которым летом будут набирать абитуриентов, и бюджеты. Информацию о его желании занять пост ректора объединенного вуза Биктуганов опроверг. «Я работаю в команде губернатора. Как я могу обсуждать что-либо, не связанное с исполнением моих прямых обязанностей?» — заявил министр.