В Екатеринбурге зреет мощный скандал из-за объединения вузов

РГППУ обладает финансовой автономией и уникальной образовательной программой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вузовская тусовка Екатеринбурга в ожидании потрясения. По инициативе Минпросвещения РФ чиновники готовятся объединить два крупных университета — Российский государственный профессионально-педагогический (РГППУ, фактически ему грозит ликвидация) и Уральский государственный педагогический (УрГПУ), рассказал источник URA.RU. Возглавить новую структуру хотел министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов, но его план сорвался, и теперь якобы ищут нового ректора.

Подобное уже обсуждалось — в 2015-м. По воспоминаниям одного из свидетелей тех событий, свернули реформу в самый последний момент — из-за протеста: представители РГППУ демонстративно покинули заседание объединенного ученого совета. «После вмешательства губернатора перестановки отменили», — поделился источник агентства.

По поручению Сергея Кравцова в Москве прошло совещание по теме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вернулись к кулуарной дискуссии в начале 2022-го, рассказал другой собеседник — в региональном минобре. Биктуганов якобы в узких кругах проговаривал, что РГППУ и УрГПУ все-таки должны работать как единая организация. «Он планировал стать ее руководителем. Впереди как раз были губернаторские выборы и формирование нового правительства. Но к концу октября стало понятно, что этот сценарий срывается: [переизбравшийся на новый пятилетний срок] Куйвашев объявил Биктуганову, что по-прежнему видит его в своей команде», — знает он.

В это же время — без участия Биктуганова — о слиянии УрГПУ и РГППУ заговорили в Минпросвещения РФ. Кто из коллег подал эту идею министру Сергею Кравцову, неизвестно. «В его представлении педагогическому образованию в России не хватает конкуренции — вузы делятся на московские и все остальные. Поэтому было бы неплохо сформировать что-то наподобие крупного педуниверситета, способного бороться за лучшие умы и развивать индустрию. Тем более что в Екатеринбурге в названиях двух вузов есть слово „педагогический“», — транслирует примерную установку собеседник в свердловской власти. Более точных вводных о целях реформы областной кабмин, утверждает источник, пока не получил.

Говорят, Юрий Биктуганов планировал возглавить объединенную структуру (сам он это опровергает) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Также нет информации, кто будет ректором нового вуза после того, как отпала кандидатура Биктуганова», — добавил источник. Хотя перед Новым годом один из замов Кравцова провел совещание по теме.

Третий собеседник URA.RU, знакомый с примерными итогами встречи, завил, что понятен на текущий момент лишь сценарий реформы. «УрГПУ, вероятно, поглотит РГППУ со всей его материальной базой. То есть это не будет объединением равных партнеров», — описал знакомый чиновник.

Все три собеседника, погруженные в подготовку слияния РГППУ и УрГПУ, обратили внимание на угрозу — сохранится ли профессионально-педагогическое образование в Свердловской области.

«УрГПУ готовит школьных учителей, а РГППУ — специалистов-производственников и педагогов для колледжей (это уникальная история для всего УрФО). Профессионально-педагогическое — особый вид образования, его нельзя отодвигать на периферию собственно педагогического, оно должно развиваться самостоятельно», — объяснил один из источников.

Грядущую реформу уже сравнивают с созданием УрФУ в 2009-м, сопровождавшимся конфликтами профессоров УрГУ и УПИ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

По слухам, эти опасения уже доведены до группы влиятельных свердловчан, так или иначе озабоченных судьбой университетов. Но фамилии участников процесса пока не раскрываются.

Связаться с самими ректорами — Валерием Дубицким (РГППУ) и Светланой Минюровой (УрГПУ) — к моменту публикации не удалось. Редакция готова предоставить им возможность высказаться. В пресс-службы Минпросвещения РФ, РГППУ и УрГПУ направлены запросы. Ответы на них еще не пришли.

В разговоре с URA.RU Юрий Биктуганов рекомендовал обратиться за комментарием именно в федеральное министерство, поскольку оно является учредителем обоих вузов. Не подтверждая, что объединение РГППУ и УрГПУ в повестке совещаний, и выражая личную позицию, Биктуганов также заявил, что не видит необходимости в нововведениях. По двум причинам: первая — разгар учебного года, вторая — университеты уже сверстали свои программы, по которым летом будут набирать абитуриентов, и бюджеты.

Информацию о его желании занять пост ректора объединенного вуза Биктуганов опроверг. «Я работаю в команде губернатора. Как я могу обсуждать что-либо, не связанное с исполнением моих прямых обязанностей?» — заявил министр.