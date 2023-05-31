Военкор URA.RU доставил гуманитарный груз в зону СВО

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Евгений Линин доставил оборудование для российских танкистов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкор URA.RU Евгений Линин совместно с движением «Народный фронт» доставил в Донецк гуманитарную помощь общей суммой около двух миллионов рублей бойцам. Об этом сообщил сам корреспондент. Танкисты Первого военного корпуса получили квадракоптеры и дизель-генераторы.

К военкору обратились танкисты Первой бригады, которые для ведения наступательных действий нуждались в средствах ведения воздушной разведки и корректировки, то есть в БПЛА и автономных источниках энергии. «Два дизель-генератора и несколько мощных квадрокоптеров уже используются подразделениями для решения боевых задач», — заявил Евгений Линин. Уточняется, что с закупкой необходимого оборудования занимался «Народный фронт», который в короткие сроки решил этот вопрос.

Ранее стало известно о создании военкорами и «Народным фронтом» проекта «Все для победы!», направленного на помощь участникам спецоперации на Украине. В частности, общими усилиями они организуют сбор средств и доставку боевым частям на линии фронта необходимого для решения задач спецоперации оборудования. По словам корреспондента Александра Коца, возможности движения «Народный фронт» помогут доставать без очередей все, что нужно бойцам.

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Военкор URA.RU Евгений Линин совместно с движением «Народный фронт» доставил в Донецк гуманитарную помощь общей суммой около двух миллионов рублей бойцам. Об этом сообщил сам корреспондент. Танкисты Первого военного корпуса получили квадракоптеры и дизель-генераторы. К военкору обратились танкисты Первой бригады, которые для ведения наступательных действий нуждались в средствах ведения воздушной разведки и корректировки, то есть в БПЛА и автономных источниках энергии. «Два дизель-генератора и несколько мощных квадрокоптеров уже используются подразделениями для решения боевых задач», — заявил Евгений Линин. Уточняется, что с закупкой необходимого оборудования занимался «Народный фронт», который в короткие сроки решил этот вопрос. Ранее стало известно о создании военкорами и «Народным фронтом» проекта «Все для победы!», направленного на помощь участникам спецоперации на Украине. В частности, общими усилиями они организуют сбор средств и доставку боевым частям на линии фронта необходимого для решения задач спецоперации оборудования. По словам корреспондента Александра Коца, возможности движения «Народный фронт» помогут доставать без очередей все, что нужно бойцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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