Российские военкоры и «Народный фронт» открыли сбор для помощи бойцам СВО

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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, посылка в зону сво
«Народный фронт» достает все нужное для бойцов СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент Александр Коц вместе с другими журналистами и «Народным фронтом» создали проект «Все для победы!» для поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает сам «Народный фронт».

«Александр признается, что удивлен возможностям Народного фронта и не понимает, как у нас получается доставать без очередей все, что нужно бойцам», — цитирует telegram-канал «Народного фронта» слова Коца. Военкор разъяснил, что отдельно каждому журналисту сложно помогать бойцам с СВО, поэтому они объединились вместе в рамках проекта «Все для победы!».

Также Коц рассказал несколько историй о помощи бойцам на передовой. «У каждого сбора своя история. Например, было очень эмоционально, когда привезли сбор на передовую и попали под обстрел вместе с девушками из „Народного фронта“», — рассказал Коц.

Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации.

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Военный корреспондент Александр Коц вместе с другими журналистами и «Народным фронтом» создали проект «Все для победы!» для поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает сам «Народный фронт». «Александр признается, что удивлен возможностям Народного фронта и не понимает, как у нас получается доставать без очередей все, что нужно бойцам», — цитирует telegram-канал «Народного фронта» слова Коца. Военкор разъяснил, что отдельно каждому журналисту сложно помогать бойцам с СВО, поэтому они объединились вместе в рамках проекта «Все для победы!». Также Коц рассказал несколько историй о помощи бойцам на передовой. «У каждого сбора своя история. Например, было очень эмоционально, когда привезли сбор на передовую и попали под обстрел вместе с девушками из „Народного фронта“», — рассказал Коц. Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации.
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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