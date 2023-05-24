Российские военкоры и «Народный фронт» открыли сбор для помощи бойцам СВО

24 мая 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

«Народный фронт» достает все нужное для бойцов СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент Александр Коц вместе с другими журналистами и «Народным фронтом» создали проект «Все для победы!» для поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает сам «Народный фронт». «Александр признается, что удивлен возможностям Народного фронта и не понимает, как у нас получается доставать без очередей все, что нужно бойцам», — цитирует telegram-канал «Народного фронта» слова Коца. Военкор разъяснил, что отдельно каждому журналисту сложно помогать бойцам с СВО, поэтому они объединились вместе в рамках проекта «Все для победы!». Также Коц рассказал несколько историй о помощи бойцам на передовой. «У каждого сбора своя история. Например, было очень эмоционально, когда привезли сбор на передовую и попали под обстрел вместе с девушками из „Народного фронта“», — рассказал Коц. Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации.

Военный корреспондент Александр Коц вместе с другими журналистами и «Народным фронтом» создали проект «Все для победы!» для поддержки бойцов, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом сообщает сам «Народный фронт». «Александр признается, что удивлен возможностям Народного фронта и не понимает, как у нас получается доставать без очередей все, что нужно бойцам», — цитирует telegram-канал «Народного фронта» слова Коца. Военкор разъяснил, что отдельно каждому журналисту сложно помогать бойцам с СВО, поэтому они объединились вместе в рамках проекта «Все для победы!». Также Коц рассказал несколько историй о помощи бойцам на передовой. «У каждого сбора своя история. Например, было очень эмоционально, когда привезли сбор на передовую и попали под обстрел вместе с девушками из „Народного фронта“», — рассказал Коц. Ранее президент России Владимир Путин также подписал указ о создании фонда поддержки участников СВО и семей погибших бойцов «Защитники Отечества». Его основная цель — персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации.