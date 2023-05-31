Киберэксперт раскрыл, как проверить наличие вирусов на телефоне

Хакер Лукацкий предупредил о вирусах на телефонах, о которых невозможно узнать

01 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В некоторых ситуациях пользователь может никогда не узнать о вирусах на смартфоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Существует несколько признаков наличия вируса смартфоне среди них появляющиеся политические лозунги и часто всплывающая реклама. Однако вирус может быть прошит в устройство, в таком случае вычислить его уже невозможно. Об этом в беседе с URA.RU поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. «Если это было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя и т. д., то пользователь, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что его устройство шпионит за ним. Если это сделано целенаправленно для какой-то политической истории, для политических лозунгов и т. д., то мы быстро увидим на экране наших устройств какие-то политические лозунги. Если вредоносный код предназначен для демонстрации рекламы на устройстве, то появление в неподходящий момент каких-то рекламных баннеров или роликов позволит нам понять, что устройство делает что-то не то», — заявил Лукацкий. Есть всего три способа, которые помогут пользователям исправить ситуацию и решить проблему с вирусами на смартфоне. «Для пользователя вариантов всего три: искать умельцев, которые перепрошьют устройство вручную, но тогда устройство теряет гарантию; сдавать устройство продавцу, ссылаясь на то, что оно выполняет недокументированные возможности, если, опять же, срок сдачи устройства не прошел, но для высокотехнологичных устройств сдача достаточно проблематична; либо смириться с этим, но, опять же, в зависимости от того, какой вредоносный функционал на устройстве реализуется», — заключил собеседник агентства. В России появились устройства на базе операционной системы (ОС) Android, зараженные вредоносным программным обеспечением прямо на заводе-производителе. Ведущий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов посоветовал после покупки смартфона проверить его на оригинальность, а также отключить некоторые функции и включить функцию «поиск устройства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существует несколько признаков наличия вируса смартфоне среди них появляющиеся политические лозунги и часто всплывающая реклама. Однако вирус может быть прошит в устройство, в таком случае вычислить его уже невозможно. Об этом в беседе с URA.RU поделился эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. «Если это было сделано целенаправленно для сбора какой-то диагностической информации о поведении пользователя и т. д., то пользователь, к сожалению, никогда самостоятельно не узнает, что его устройство шпионит за ним. Если это сделано целенаправленно для какой-то политической истории, для политических лозунгов и т. д., то мы быстро увидим на экране наших устройств какие-то политические лозунги. Если вредоносный код предназначен для демонстрации рекламы на устройстве, то появление в неподходящий момент каких-то рекламных баннеров или роликов позволит нам понять, что устройство делает что-то не то», — заявил Лукацкий. Есть всего три способа, которые помогут пользователям исправить ситуацию и решить проблему с вирусами на смартфоне. «Для пользователя вариантов всего три: искать умельцев, которые перепрошьют устройство вручную, но тогда устройство теряет гарантию; сдавать устройство продавцу, ссылаясь на то, что оно выполняет недокументированные возможности, если, опять же, срок сдачи устройства не прошел, но для высокотехнологичных устройств сдача достаточно проблематична; либо смириться с этим, но, опять же, в зависимости от того, какой вредоносный функционал на устройстве реализуется», — заключил собеседник агентства. В России появились устройства на базе операционной системы (ОС) Android, зараженные вредоносным программным обеспечением прямо на заводе-производителе. Ведущий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов посоветовал после покупки смартфона проверить его на оригинальность, а также отключить некоторые функции и включить функцию «поиск устройства».