IT-эксперт рассказал, как обезопасить свой телефон от мошенников после покупки

IT-эксперт Шамиль Магомедов: после покупки телефона следует включить функцию «поиск устройства»

27 марта 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Пользователю стоить сверить IMEI-код на телефоне с информацией на коробке, отметил Шамиль Магомедов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После покупки смартфона стоит проверить его оригинальность, отключить некоторые функции и включить функцию «поиск устройства». Такие действия позволят обезопасить телефон от действий мошенников. Об этом рассказал ведущий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Нужно удостовериться, что телефон является оригинальным и новым. Для этого возможно сравнить IMEI-код, размещенный на корпусе устройства и на упаковке. Серьезным поводом предъявить претензию продавцу является факт несовпадения данных кодов», — цитирует Шамиля Магомедова интернет-издание « Газета.Ru ». После этого следует прочитать инструкцию пользователя. По словам Магомедова, многие пользователи не читают руководство, однако оно поможет разобраться в пользовании новых моделей телефона. На следующем этапе необходимо войти в Google или Apple аккаунт и запустить синхронизацию данных. После этого стоит настроить механизмы безопасности, например, включить функцию «поиск устройства». Благодаря ее работе, пользователь сможет отследить свой телефон в случае потери на карте. Магомедов также порекомендовал отключить автоматическое подключение к сети Wi-Fi. В конце настройки базовой настройки стоит установить проверенный антивирус. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После покупки смартфона стоит проверить его оригинальность, отключить некоторые функции и включить функцию «поиск устройства». Такие действия позволят обезопасить телефон от действий мошенников. Об этом рассказал ведущий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. «Нужно удостовериться, что телефон является оригинальным и новым. Для этого возможно сравнить IMEI-код, размещенный на корпусе устройства и на упаковке. Серьезным поводом предъявить претензию продавцу является факт несовпадения данных кодов», — цитирует Шамиля Магомедова интернет-издание «Газета.Ru». После этого следует прочитать инструкцию пользователя. По словам Магомедова, многие пользователи не читают руководство, однако оно поможет разобраться в пользовании новых моделей телефона. На следующем этапе необходимо войти в Google или Apple аккаунт и запустить синхронизацию данных. После этого стоит настроить механизмы безопасности, например, включить функцию «поиск устройства». Благодаря ее работе, пользователь сможет отследить свой телефон в случае потери на карте. Магомедов также порекомендовал отключить автоматическое подключение к сети Wi-Fi. В конце настройки базовой настройки стоит установить проверенный антивирус.