IT-эксперт рассказал, как обезопасить свой телефон от мошенников после покупки

После покупки смартфона стоит проверить его оригинальность, отключить некоторые функции и включить функцию «поиск устройства». Такие действия позволят обезопасить телефон от действий мошенников. Об этом рассказал ведущий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
«Нужно удостовериться, что телефон является оригинальным и новым. Для этого возможно сравнить IMEI-код, размещенный на корпусе устройства и на упаковке. Серьезным поводом предъявить претензию продавцу является факт несовпадения данных кодов», — цитирует Шамиля Магомедова интернет-издание «
После этого следует прочитать инструкцию пользователя. По словам Магомедова, многие пользователи не читают руководство, однако оно поможет разобраться в пользовании новых моделей телефона.
На следующем этапе необходимо войти в Google или Apple аккаунт и запустить синхронизацию данных. После этого стоит настроить механизмы безопасности, например, включить функцию «поиск устройства». Благодаря ее работе, пользователь сможет отследить свой телефон в случае потери на карте. Магомедов также порекомендовал отключить автоматическое подключение к сети Wi-Fi. В конце настройки базовой настройки стоит установить проверенный антивирус.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!