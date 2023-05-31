Песков пригрозил Европе, которая накачивает Украину оружием

Песков: европейским лидерам придется отвечать перед своими народами за поставки оружия Киеву

31 мая 2023 в 21:02 Размер текста - 17 +

Европейские лидеры будут отвечать за поставки оружия Украине, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В определенный момент странам Европы придется отвечать перед своими жителями за накачивание Украины оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале последнего. Песков отметил, что лидерам европейских стран не удастся избежать негативных последствий. Статья по теме Как Запад стал участником конфликта на Украине После начала спецоперации страны Европы и США стали поставлять Украине оружие. 11 января 2023 военная помощь со стороны Запада почти сравнилась с оборонным бюджетом России и составила 150 миллиардов долларов. В марте Песков заявил, что США наращивают поставки на Украину и склоняют к этому Европу, передает телеканал 360.

В определенный момент странам Европы придется отвечать перед своими жителями за накачивание Украины оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале последнего. Песков отметил, что лидерам европейских стран не удастся избежать негативных последствий. После начала спецоперации страны Европы и США стали поставлять Украине оружие. 11 января 2023 военная помощь со стороны Запада почти сравнилась с оборонным бюджетом России и составила 150 миллиардов долларов. В марте Песков заявил, что США наращивают поставки на Украину и склоняют к этому Европу, передает телеканал 360.