Песков пригрозил Европе, которая накачивает Украину оружием

В определенный момент странам Европы придется отвечать перед своими жителями за накачивание Украины оружием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своими народами», — заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Видеоинтервью опубликовано в telegram-канале последнего. Песков отметил, что лидерам европейских стран не удастся избежать негативных последствий.
После начала спецоперации страны Европы и США стали поставлять Украине оружие. 11 января 2023 военная помощь со стороны Запада почти сравнилась с оборонным бюджетом России и составила 150 миллиардов долларов. В марте Песков заявил, что США наращивают поставки на Украину и склоняют к этому Европу, передает телеканал 360.
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