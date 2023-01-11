Западная военная помощь Украине почти сравнилась с оборонным бюджетом России

ТАСС: Запад с начала СВО предоставил Украине около 150 млрд долларов военной помощи

Запад оказал Киеву помощь на общую сумму более 150,8 миллиардов долларов, передает агентство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Страны Запада оказали военную помощь Украине на сумму более 150 миллиардов долларов с начала спецоперации РФ. Данная сумма практически сопоставима с оборонным бюджетом России. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарубежные страны и международные организации с начала СВО России на Украине оказали Киеву помощь на общую сумму более 150,8 миллиардов долларов. Почти треть — 48,5 миллиардов долларов — пошла на военные нужды Украины», — сообщает агентство, ссылаясь на официальные заявления властей. Уточняется, что общий объем помощи превысил бюджет Украины в 2,7 раз.

Например, США оказали военную помощь Киеву на сумму 24,2 миллиарда долларов, причем это касается не только финансовой помощи, а также вооружения. Также Вашингтон оказывает и гуманитарную помощь, которая оценивается почти в 24 миллиарда долларов.

Помимо США, в числе лидеров по предоставлению помощи Киеву оказалась Великобритания. Общий объем предоставленной поддержки составил 3,6 миллиардов долларов. Что касается Евросоюза, то через Европейский фонд мира ему удалось предоставить на военные нужды Украины 3,28 миллиарда долларов. Больше миллиарда долларов также предоставляли Германия, Польша и Чехия и Япония.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2023 год, сумма которого оказалась рекордной для страны и составила 858 миллиардов долларов. В Великобритании также отметили, что помощь США Украине разоряет Европу, теряя возможность к поставкам нефти из РФ. В апреле 2022 года уточнялось, что военные расходы за 2021 год в мире превысили рекордные 2 триллиона долларов. До этого в НАТО признали нехватку оружия для поставок Киеву, пишет RT. Также Германия будет продолжать поставлять вооружение Украине, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты населения Донбасса. США и другие страны Запада оказывают всевозможную поддержку Киеву в виде финансов и вооружения.