В МИД РФ обвинили Германию в разрушении отношений с Москвой

МИД России: закрытие генконсульств РФ в ФРГ является недружественным шагом

31 мая 2023 в 22:32 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили, что Москва не оставит провокации ФРГ без ответа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Решение Германии закрыть российские консульства на территории ФРГ является очередным шагом, нацеленным на разрушение отношений Берлина и Москвы. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел. «Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть <…> генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ . В ведомстве также подчеркнули, что именно Германия инициировала массовую высылку российских дипломатов из страны под «надуманными предлогами». Кроме того, в ведомстве заявили, что провокации со стороны ФРГ не останутся без адекватной реакции российской стороны. «Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию», — подытожили в министерстве. Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Германия закрывает четыре из пяти работающих российских генконсульств. По его словам, к работе будут допущены только одно консульство и одно посольство РФ, передает Life . Также он сказал, что такие меры стали ответом на решение Москвы сократить количество немецких сотрудников в России до 350 человек, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение Германии закрыть российские консульства на территории ФРГ является очередным шагом, нацеленным на разрушение отношений Берлина и Москвы. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел. «Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть <…> генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В ведомстве также подчеркнули, что именно Германия инициировала массовую высылку российских дипломатов из страны под «надуманными предлогами». Кроме того, в ведомстве заявили, что провокации со стороны ФРГ не останутся без адекватной реакции российской стороны. «Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию», — подытожили в министерстве. Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Германия закрывает четыре из пяти работающих российских генконсульств. По его словам, к работе будут допущены только одно консульство и одно посольство РФ, передает Life. Также он сказал, что такие меры стали ответом на решение Москвы сократить количество немецких сотрудников в России до 350 человек, пишет телеканал 360.