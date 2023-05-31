31 мая 2023

В МИД РФ обвинили Германию в разрушении отношений с Москвой

МИД России: закрытие генконсульств РФ в ФРГ является недружественным шагом
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
В МИД РФ заявили, что Москва не оставит провокации ФРГ без ответа Фото:

Решение Германии закрыть российские консульства на территории ФРГ является очередным шагом, нацеленным на разрушение отношений Берлина и Москвы. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

«Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть <…> генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве также подчеркнули, что именно Германия инициировала массовую высылку российских дипломатов из страны под «надуманными предлогами». Кроме того, в ведомстве заявили, что провокации со стороны ФРГ не останутся без адекватной реакции российской стороны. «Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию», — подытожили в министерстве.

Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Германия закрывает четыре из пяти работающих российских генконсульств. По его словам, к работе будут допущены только одно консульство и одно посольство РФ, передает Life. Также он сказал, что такие меры стали ответом на решение Москвы сократить количество немецких сотрудников в России до 350 человек, пишет телеканал 360.

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Решение Германии закрыть российские консульства на территории ФРГ является очередным шагом, нацеленным на разрушение отношений Берлина и Москвы. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел. «Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть <…> генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в России как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ. В ведомстве также подчеркнули, что именно Германия инициировала массовую высылку российских дипломатов из страны под «надуманными предлогами». Кроме того, в ведомстве заявили, что провокации со стороны ФРГ не останутся без адекватной реакции российской стороны. «Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию», — подытожили в министерстве. Ранее представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер сообщил, что Германия закрывает четыре из пяти работающих российских генконсульств. По его словам, к работе будут допущены только одно консульство и одно посольство РФ, передает Life. Также он сказал, что такие меры стали ответом на решение Москвы сократить количество немецких сотрудников в России до 350 человек, пишет телеканал 360.
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