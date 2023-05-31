31 мая 2023

В Екатеринбурге на три часа задержали рейс в Санкт-Петербург. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Пассажиры из-за задержки рейса остались в Екатеринбурге на три часа Фото:

В Екатеринбурге задержали на три часа вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-386 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург должен был вылететь 31 мая в 21:00, однако самолет вылетел лишь 1 июня в 0:21, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.

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В Екатеринбурге задержали на три часа вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-386 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург должен был вылететь 31 мая в 21:00, однако самолет вылетел лишь 1 июня в 0:21, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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