Пассажиры из-за задержки рейса остались в Екатеринбурге на три часа
В Екатеринбурге задержали на три часа вылет рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Санкт-Петербург. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-386 по маршруту Екатеринбург — Санкт-Петербург должен был вылететь 31 мая в 21:00, однако самолет вылетел лишь 1 июня в 0:21, следует из данных на онлайн-табло аэропорта Кольцово. Причина задержки рейса на данный момент неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». На момент публикации новости ответ не был получен.
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