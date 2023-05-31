Главком ВМФ Евменов: Северный флот пополнят кораблями новых поколений

01 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Северный флот будет и далее пополняться техникой нового поколения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Северный флот будет пополняться надводными кораблями и подводными лодками нового поколения для обеспечения безопасности России. Об этом заявил главком Военно-морского флота России Николай Евменов. «Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне», — отметил Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота. Он также добавил, что планируется и дальше развивать океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе совместно с Русским географическим обществом. В поздравлении к морякам Евменов подчеркнул, что личный состав Северного флота проявляет огромную храбрость и высокое воинское мастерство в ходе спецоперации. День Северного флота отмечается 1 июня. Годом основания считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. Ранее сообщалось, что союз России и Китая поможет проекту в Арктике. В частности, Китай поможет сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северный флот будет пополняться надводными кораблями и подводными лодками нового поколения для обеспечения безопасности России. Об этом заявил главком Военно-морского флота России Николай Евменов. «Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне», — отметил Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота. Он также добавил, что планируется и дальше развивать океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе совместно с Русским географическим обществом. В поздравлении к морякам Евменов подчеркнул, что личный состав Северного флота проявляет огромную храбрость и высокое воинское мастерство в ходе спецоперации. День Северного флота отмечается 1 июня. Годом основания считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. Ранее сообщалось, что союз России и Китая поможет проекту в Арктике. В частности, Китай поможет сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры.