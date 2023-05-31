31 мая 2023

Главком ВМФ Евменов: Северный флот пополнят кораблями новых поколений

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Военно морской флот. разное, военный корабль, вмф россии, морской порт балтийск, балтийский флот
Северный флот будет и далее пополняться техникой нового поколения Фото:

Северный флот будет пополняться надводными кораблями и подводными лодками нового поколения для обеспечения безопасности России. Об этом заявил главком Военно-морского флота России Николай Евменов.

«Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне», — отметил Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота.

Он также добавил, что планируется и дальше развивать океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе совместно с Русским географическим обществом. В поздравлении к морякам Евменов подчеркнул, что личный состав Северного флота проявляет огромную храбрость и высокое воинское мастерство в ходе спецоперации.

День Северного флота отмечается 1 июня. Годом основания считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт.

Ранее сообщалось, что союз России и Китая поможет проекту в Арктике. В частности, Китай поможет сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры.

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Северный флот будет пополняться надводными кораблями и подводными лодками нового поколения для обеспечения безопасности России. Об этом заявил главком Военно-морского флота России Николай Евменов. «Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а стратегическая морская ядерная составляющая Северного флота будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства. Североморцы будут и далее совершенствовать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне», — отметил Евменов в поздравлении по случаю 290-летия Северного флота. Он также добавил, что планируется и дальше развивать океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе совместно с Русским географическим обществом. В поздравлении к морякам Евменов подчеркнул, что личный состав Северного флота проявляет огромную храбрость и высокое воинское мастерство в ходе спецоперации. День Северного флота отмечается 1 июня. Годом основания считается 1733 год, когда был создан Архангельский военный порт. Ранее сообщалось, что союз России и Китая поможет проекту в Арктике. В частности, Китай поможет сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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