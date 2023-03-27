Союз России и Китая поможет проекту в Арктике

Сотрудничество двух держав сделает его международным

27 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Россия и Китай объединились для развития Северного морского пути Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Китай поможет России сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры, пояснил доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников. О рисках для России в случае выхода Китая из сотрудничества и выгоде данного союза эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Александр Михайлович, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин заявил о создании совместного рабочего органа по развитию СМП. Что это даст России? Почему мы не можем продолжить реализовывать проект самостоятельно? Александр Воротников видит веские причины для сотрудничества России с Китаем Фото: из личного архива Александра Воротникова — Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству в вопросах развития арктической зоны. Он всегда об этом говорит. Привлечение партнеров в СМП для России очень выгодно и с международной, и с экономической точек зрения. Во-первых, мы всему миру показываем, что у нас есть партнер, который с нами работает в арктической зоне. Мы можем реализовывать проект и самостоятельно, в этом сомнений нет. Мы строим новые атомные ледоколы, принимается закон «О северном завозе», который будет развивать инфраструктуру Северного морского пути. Развивается Мурманский транспортный узел, идет уже строительство спасательной и навигационной инфраструктуры. Но одно дело развивать самим, а другое — с партнером, который имеет достаточно финансовых средств, обладает технологиями, которые нам нужны, например, связанными с использованием возобновляемых источников энергии, со строительством и развитием инфраструктуры — портов, — Китай в этом достаточно большой опыт имеет. Поэтому России и с точки зрения экономической такое участие выгодно. Статья по теме Россия и Китай представили идеальный формат сотрудничества — Есть ли уже понимание, что это будет за совместный рабочий орган? — Совершенно очевидно, как этот орган будет выглядеть, даже на примере «Арктик СПГ». Будет создана совместная компания по развитию СМП с долями государств и плюс частные компании, заинтересованные этим проектом. Другой вариант — может быть создана российско-китайская дирекция по управлению СМП, либо совместная комиссия, либо управляющая компания. — Будет ли «арктический союз» с Китаем экономически выгоден России: одно дело оказывать услуги крупнейшей экономике планеты, другое — быть партнерами, а значит — делиться доходами? — Для того, чтобы появились доходы от этого проекта, сначала нужны расходы, нужно вкладываться. Если мы хотим, чтобы Северный морской путь стал международным транспортным коридором, нужны достаточно серьезные вложения, необходима инфраструктура. И раз уж мы хотим сделать его международным транспортным коридором, то России выгоднее, чтобы в проекте участвовали другие страны. Ведь этот коридор нужен не только нам. — Вовлеченность Пекина в нашу арктическую повестку институализирует его роль в нашей системе. Есть ли в этом риски для России, особенно в случае, если сотрудничество будет прервано? Россия намерена сделать Северный морской путь международным транспортным коридором Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU — Китай всегда играет в долгую. У них и ментальность такая, и, как показывает история, политика Китая вообще долгосрочная. Если КНР в этот проект войдет, то риски прекращения сотрудничества минимальные. Может быть, оно и будет видоизменено под внешним давлением, но прервано точно не будет. Тем более, что Китай в этом сотрудничестве заинтересован. Что касается институализации Китая в нашей арктической повестке, то особых рисков нет, потому что он уже активно в нее входит. Возьмем наши проекты — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются НОВАТЭКом, там везде китайские компании участвует. Они стали флагманами сотрудничества РФ и КНР в Арктике. — До сих пор Россия не пускала никого в свою часть Арктики. СМП — исключительно проект России. Можно ли трактовать заявление Путина как готовность России поступиться национальным правовым статусом СМП в пользу международного статуса этой морской трассы, за который ратует Китай? Россия и Китай объединились для развития Северного морского пути Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Повторюсь: Китай уже работает в нашей части Арктики. Я бы Северный морской путь не трактовал исключительно, как проект России. Да, с точки зрения национальной безопасности СМП играет для нас исключительную роль. Но, когда мы говорим об экономическом развитии СМП, о транспортном коридоре, то здесь не принимать во внимание роль Китая нельзя. Он заинтересован в этом. Ошибочно полагать, что у КНР нет своего ледокольного флота. Он есть, и строительство продолжается. Эта страна ведет огромные исследования в Арктике. Более того, львиную долю в арктической науке сейчас занимает Китай. Потому мы и приглашаем его к сотрудничеству. Существует же «Белая книга», уже с 2018 года, по участию страны в арктической политике. То есть Россия ни в коем случае не поступается национальным статусом. Уверен, этот вопрос будет оговорен во всех соглашениях, которые будут заключаться. Просто эти документы позволят Китаю тоже участвовать в развитии СМП. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, опасностей нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Китай поможет России сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры, пояснил доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников. О рисках для России в случае выхода Китая из сотрудничества и выгоде данного союза эксперт рассказал в интервью URA.RU. — Александр Михайлович, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин заявил о создании совместного рабочего органа по развитию СМП. Что это даст России? Почему мы не можем продолжить реализовывать проект самостоятельно? — Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству в вопросах развития арктической зоны. Он всегда об этом говорит. Привлечение партнеров в СМП для России очень выгодно и с международной, и с экономической точек зрения. Во-первых, мы всему миру показываем, что у нас есть партнер, который с нами работает в арктической зоне. Мы можем реализовывать проект и самостоятельно, в этом сомнений нет. Мы строим новые атомные ледоколы, принимается закон «О северном завозе», который будет развивать инфраструктуру Северного морского пути. Развивается Мурманский транспортный узел, идет уже строительство спасательной и навигационной инфраструктуры. — Есть ли уже понимание, что это будет за совместный рабочий орган? — Совершенно очевидно, как этот орган будет выглядеть, даже на примере «Арктик СПГ». Будет создана совместная компания по развитию СМП с долями государств и плюс частные компании, заинтересованные этим проектом. Другой вариант — может быть создана российско-китайская дирекция по управлению СМП, либо совместная комиссия, либо управляющая компания. — Будет ли «арктический союз» с Китаем экономически выгоден России: одно дело оказывать услуги крупнейшей экономике планеты, другое — быть партнерами, а значит — делиться доходами? — Для того, чтобы появились доходы от этого проекта, сначала нужны расходы, нужно вкладываться. Если мы хотим, чтобы Северный морской путь стал международным транспортным коридором, нужны достаточно серьезные вложения, необходима инфраструктура. — Вовлеченность Пекина в нашу арктическую повестку институализирует его роль в нашей системе. Есть ли в этом риски для России, особенно в случае, если сотрудничество будет прервано? — Китай всегда играет в долгую. У них и ментальность такая, и, как показывает история, политика Китая вообще долгосрочная. Если КНР в этот проект войдет, то риски прекращения сотрудничества минимальные. Может быть, оно и будет видоизменено под внешним давлением, но прервано точно не будет. Тем более, что Китай в этом сотрудничестве заинтересован. Что касается институализации Китая в нашей арктической повестке, то особых рисков нет, потому что он уже активно в нее входит. Возьмем наши проекты — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются НОВАТЭКом, там везде китайские компании участвует. Они стали флагманами сотрудничества РФ и КНР в Арктике. — До сих пор Россия не пускала никого в свою часть Арктики. СМП — исключительно проект России. Можно ли трактовать заявление Путина как готовность России поступиться национальным правовым статусом СМП в пользу международного статуса этой морской трассы, за который ратует Китай? — Повторюсь: Китай уже работает в нашей части Арктики. Я бы Северный морской путь не трактовал исключительно, как проект России. Да, с точки зрения национальной безопасности СМП играет для нас исключительную роль. Но, когда мы говорим об экономическом развитии СМП, о транспортном коридоре, то здесь не принимать во внимание роль Китая нельзя. Он заинтересован в этом. Существует же «Белая книга», уже с 2018 года, по участию страны в арктической политике. То есть Россия ни в коем случае не поступается национальным статусом. Уверен, этот вопрос будет оговорен во всех соглашениях, которые будут заключаться. Просто эти документы позволят Китаю тоже участвовать в развитии СМП. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, опасностей нет.