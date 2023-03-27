Союз России и Китая поможет проекту в Арктике

Китай поможет России сделать Северный морской путь (СМП) международным транспортным коридором. Пекин обладает достаточными финансами и технологиями для строительства портов и инфраструктуры, пояснил доцент кафедры госуправления и публичной политики Института общественных наук РАНХиГС, координатор совета Экспертного центра «Проектный офис развития Арктики» Александр Воротников. О рисках для России в случае выхода Китая из сотрудничества и выгоде данного союза эксперт рассказал в интервью URA.RU.
— Александр Михайлович, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву президент РФ Владимир Путин заявил о создании совместного рабочего органа по развитию СМП. Что это даст России? Почему мы не можем продолжить реализовывать проект самостоятельно?
— Путин неоднократно призывал к международному сотрудничеству в вопросах развития арктической зоны. Он всегда об этом говорит. Привлечение партнеров в СМП для России очень выгодно и с международной, и с экономической точек зрения.
Во-первых, мы всему миру показываем, что у нас есть партнер, который с нами работает в арктической зоне. Мы можем реализовывать проект и самостоятельно, в этом сомнений нет. Мы строим новые атомные ледоколы, принимается закон «О северном завозе», который будет развивать инфраструктуру Северного морского пути. Развивается Мурманский транспортный узел, идет уже строительство спасательной и навигационной инфраструктуры.
Но одно дело развивать самим, а другое — с партнером, который имеет достаточно финансовых средств, обладает технологиями, которые нам нужны, например, связанными с использованием возобновляемых источников энергии, со строительством и развитием инфраструктуры — портов, — Китай в этом достаточно большой опыт имеет. Поэтому России и с точки зрения экономической такое участие выгодно.
— Есть ли уже понимание, что это будет за совместный рабочий орган?
— Совершенно очевидно, как этот орган будет выглядеть, даже на примере «Арктик СПГ». Будет создана совместная компания по развитию СМП с долями государств и плюс частные компании, заинтересованные этим проектом. Другой вариант — может быть создана российско-китайская дирекция по управлению СМП, либо совместная комиссия, либо управляющая компания.
— Будет ли «арктический союз» с Китаем экономически выгоден России: одно дело оказывать услуги крупнейшей экономике планеты, другое — быть партнерами, а значит — делиться доходами?
— Для того, чтобы появились доходы от этого проекта, сначала нужны расходы, нужно вкладываться. Если мы хотим, чтобы Северный морской путь стал международным транспортным коридором, нужны достаточно серьезные вложения, необходима инфраструктура.
И раз уж мы хотим сделать его международным транспортным коридором, то России выгоднее, чтобы в проекте участвовали другие страны. Ведь этот коридор нужен не только нам.
— Вовлеченность Пекина в нашу арктическую повестку институализирует его роль в нашей системе. Есть ли в этом риски для России, особенно в случае, если сотрудничество будет прервано?
— Китай всегда играет в долгую. У них и ментальность такая, и, как показывает история, политика Китая вообще долгосрочная. Если КНР в этот проект войдет, то риски прекращения сотрудничества минимальные. Может быть, оно и будет видоизменено под внешним давлением, но прервано точно не будет. Тем более, что Китай в этом сотрудничестве заинтересован.
Что касается институализации Китая в нашей арктической повестке, то особых рисков нет, потому что он уже активно в нее входит. Возьмем наши проекты — «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», которые реализуются НОВАТЭКом, там везде китайские компании участвует. Они стали флагманами сотрудничества РФ и КНР в Арктике.
— До сих пор Россия не пускала никого в свою часть Арктики. СМП — исключительно проект России. Можно ли трактовать заявление Путина как готовность России поступиться национальным правовым статусом СМП в пользу международного статуса этой морской трассы, за который ратует Китай?
— Повторюсь: Китай уже работает в нашей части Арктики. Я бы Северный морской путь не трактовал исключительно, как проект России. Да, с точки зрения национальной безопасности СМП играет для нас исключительную роль. Но, когда мы говорим об экономическом развитии СМП, о транспортном коридоре, то здесь не принимать во внимание роль Китая нельзя. Он заинтересован в этом.
Ошибочно полагать, что у КНР нет своего ледокольного флота. Он есть, и строительство продолжается. Эта страна ведет огромные исследования в Арктике. Более того, львиную долю в арктической науке сейчас занимает Китай. Потому мы и приглашаем его к сотрудничеству.
Существует же «Белая книга», уже с 2018 года, по участию страны в арктической политике. То есть Россия ни в коем случае не поступается национальным статусом. Уверен, этот вопрос будет оговорен во всех соглашениях, которые будут заключаться. Просто эти документы позволят Китаю тоже участвовать в развитии СМП. Поэтому на сегодняшний день, на мой взгляд, опасностей нет.
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