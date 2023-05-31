31 мая 2023

РЗС: Россия закрепляется на новых рынках со статусом надежного поставщика зерна

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Донецкая область,Новоазовский район,уборка урожая на уцелевшем после артобстрелов,поле пшенницы. Животноводческое хозяйство в Новоазовском районе,Донецкой области., поле, пшеница, зерна
Россия продает зерно на азиатско-африканском рынке Фото:

Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки, при этом продавая пшеницу без дисконта. Об этом сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.

«Мы перешли в категорию надежного поставщика, который, несмотря на санкции, выполняет обязательства по поставкам. У нас появились новые покупатели, и думаю, пришли они надолго. Цена нашей пшеницы на уровне европейской, без дисконта, а спрос на нее сохраняется», — сообщила Елена Тюрина РИА Новости.

Выросли поставки в Турцию, Йемен, Египет в три с половиной раза и другие страны, а также в Южную Америку. Спрос на российскую пшеницу обусловлен надежной репутацией поставщика.

Ранее URA.RU рассказало, что ООН готова пойти на уступки РФ, чтобы продлить зерновую сделку. Сделка может быть отменена из-за атаки российского корабля «Иван Хурс» из демилитаризованного коридора.

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Россия стала надежным поставщиком зерна на рынках Азии и Африки, при этом продавая пшеницу без дисконта. Об этом сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. «Мы перешли в категорию надежного поставщика, который, несмотря на санкции, выполняет обязательства по поставкам. У нас появились новые покупатели, и думаю, пришли они надолго. Цена нашей пшеницы на уровне европейской, без дисконта, а спрос на нее сохраняется», — сообщила Елена Тюрина РИА Новости. Выросли поставки в Турцию, Йемен, Египет в три с половиной раза и другие страны, а также в Южную Америку. Спрос на российскую пшеницу обусловлен надежной репутацией поставщика. Ранее URA.RU рассказало, что ООН готова пойти на уступки РФ, чтобы продлить зерновую сделку. Сделка может быть отменена из-за атаки российского корабля «Иван Хурс» из демилитаризованного коридора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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