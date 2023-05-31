Reuters: ООН пойдет на уступки России, чтобы спасти зерновую сделку

Reuters: ООН готовит почву для транзита российского аммиака через Украину
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, порт, судно
ООН позволит России экспортировать аммиак, чтобы спасти черноморскую инициативу Фото:
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ООН готова разрешить России экспорт аммиака через украинскую территорию, чтобы спасти и расширить зерновую сделку. Об этом написали в агентстве Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительные работы по транзиту российского аммиака через Украину, пытаясь спасти сделку, позволяющую безопасный экспорт зерна из Черного моря», — указали в материале. По словам источника, украинская сторона готова рассмотреть этот вопрос.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

Ранее стало известно, что главы Минобороны Турции, России и Украины в ходе встречи договорились о продлении зерновой сделки на два месяца. Однако позже ВСУ с помощью беспилотных катеров попытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». После этого президент РФ Владимир Путин отметил, что судно было атаковано из коридора «зерновой сделки», поэтому договоренность нужно отменять.

Недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Киев обеспечит гарантии безопасности России, если Москва выведет войска из зоны проведения спецоперации. Также РФ должна обеспечить безопасную работу гуманитарных коридоров и совершить обмен военнопленными, сообщает MK.RU.

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ООН готова разрешить России экспорт аммиака через украинскую территорию, чтобы спасти и расширить зерновую сделку. Об этом написали в агентстве Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. «ООН предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительные работы по транзиту российского аммиака через Украину, пытаясь спасти сделку, позволяющую безопасный экспорт зерна из Черного моря», — указали в материале. По словам источника, украинская сторона готова рассмотреть этот вопрос. Ранее стало известно, что главы Минобороны Турции, России и Украины в ходе встречи договорились о продлении зерновой сделки на два месяца. Однако позже ВСУ с помощью беспилотных катеров попытались атаковать корабль Черноморского флота «Иван Хурс». После этого президент РФ Владимир Путин отметил, что судно было атаковано из коридора «зерновой сделки», поэтому договоренность нужно отменять. Недавно постпред Украины при ООН Сергей Кислица сказал, что Киев обеспечит гарантии безопасности России, если Москва выведет войска из зоны проведения спецоперации. Также РФ должна обеспечить безопасную работу гуманитарных коридоров и совершить обмен военнопленными, сообщает MK.RU.
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