NHK: в Японии эвакуируют десятки тысяч человек из-за тайфуна «Мавар»

01 июня 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

В регионе возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов Фото: Пресс-служба Роскосмоса Жителей города Нандзе планируют экстренно эвакуировать в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом передают местные телеканалы. Порядка 46,2 тыс. жителей города Нандзе на юге Японии получили в четверг от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар», сообщил телеканал NHK. Сообщается, что в регионе возник риск оползней и выхода рек из берегов. Также из-за тайфуна могут пойти проливные дожди в нескольких районах острова Хонсю. Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с, передает Газета.ру .

Жителей города Нандзе планируют экстренно эвакуировать в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом передают местные телеканалы. Порядка 46,2 тыс. жителей города Нандзе на юге Японии получили в четверг от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар», сообщил телеканал NHK. Сообщается, что в регионе возник риск оползней и выхода рек из берегов. Также из-за тайфуна могут пойти проливные дожди в нескольких районах острова Хонсю. Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с, передает Газета.ру.