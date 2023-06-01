NHK: в Японии эвакуируют десятки тысяч человек из-за тайфуна «Мавар»

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В регионе возник риск схождения оползней и выхода рек из берегов Фото:

Жителей города Нандзе планируют экстренно эвакуировать в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом передают местные телеканалы.

Порядка 46,2 тыс. жителей города Нандзе на юге Японии получили в четверг от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар», сообщил телеканал NHK. Сообщается, что в регионе возник риск оползней и выхода рек из берегов. Также из-за тайфуна могут пойти проливные дожди в нескольких районах острова Хонсю.

Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с, передает Газета.ру.

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Жителей города Нандзе планируют экстренно эвакуировать в связи с приближением тайфуна «Мавар». Об этом передают местные телеканалы. Порядка 46,2 тыс. жителей города Нандзе на юге Японии получили в четверг от местных властей предписание об экстренной эвакуации в связи с приближением тайфуна «Мавар», сообщил телеканал NHK. Сообщается, что в регионе возник риск оползней и выхода рек из берегов. Также из-за тайфуна могут пойти проливные дожди в нескольких районах острова Хонсю. Отмечается, что из-за изменения атмосферного давления в ряде районов японского острова Хонсю возможны обильные дожди. Сейчас скорость ветра в пределах тайфуна достигает 55 м/с, передает Газета.ру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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