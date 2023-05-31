В Прикамье почти на 40% выросло число пожаров

В Пермском крае с начала года произошло 2 тысячи 437 пожаров, что на 39,2% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщается в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«На пожарах в Прикамье погибло 77 человек. Получили травмы различной степени тяжести 94 жителя края», — написано в посте ведомства.
По информации пресс-службы чрезвычайного ведомства Прикамья, из-за неосторожности при курении произошло уже 223 пожара (более 9% от общего количества пожаров). При этом, по данным ведомства, погибли 22 человека, травмы получили 18 пермяков.
Ранее URA.RU сообщало, что по информации МЧС, основная причина пожаров в Прикамье — это нарушение правил пожарной безопасности по использованию электрооборудования. Для обогрева помещений не следует использовать неисправные и самодельные электрообогреватели, предупреждают спасатели.
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